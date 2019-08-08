迎戰純網銀　永豐銀數位帳戶挑戰第4名　要拚7、8萬戶

▲永豐銀數位帳戶。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

迎戰純網銀永豐銀今（8）日表示，永豐銀的數位帳戶「大戶DAWHO」才剛上線約1個多月，現在開戶數已經有3萬多戶，希望可以挑戰第3名、第4名，也就是大約7~8萬戶。

金管會在7月底公布純網銀的名單，有三家銀行包含樂天國際、Line Bank以及將來銀行，雖然3家銀行尚未加入市場，但是傳統型銀行已經嚴陣以待。

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永豐金總經理朱士廷表示，根據金管會統計，目前行動銀行、網銀提供的產品，有91%是提供台幣、外幣的產品；84%提供信用卡商品；81%提供貸款產品；也有九成提供基金理財的商品，也就是說現在的行動銀行、數位帳戶提供的商品大同小異。

而傳統銀行目前台北市每家分行服務大約2000多個客戶，但是嘉義市、澎湖等地服務客戶，就超過2萬多個，顯示銀行的分行還是有服務不到的客人，所以發展網路銀行、線上銀行是有必要的。

永豐銀近期也開始推動數位帳戶「大戶DAWHO」，才剛剛開推出1個多月，確實有明顯的增長，開戶數已經超過3萬多戶了，永豐銀行也訂立目標，可以搶進第4名。

根據金管會統計，目前數位帳戶開戶數最多是台新銀的Richart，開戶數達到70多萬戶；王道銀行居次，開戶數有30多萬戶；第三名是國泰世華的KOKO，開戶數有20多萬戶；第四名則是華南銀行，大約是7~8萬戶，因此永豐銀也將挑戰7、8萬戶以上。