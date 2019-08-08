IC載板全球龍頭廠欣興電 回流投資台灣265億元

▲經濟部投資臺灣事務所今(8)日通過4家台商投資超過325億元。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，經濟部今（8）日通過四家台商回台投資，其中IC載板產值連續3年居全球榜首的欣興電子，決定在桃園山鶯廠區開發量產2.5D高階IC載板，總計投資超過265億元，將為台灣帶來近700個就業機會。

經濟部投資臺灣事務所今(8)日召開第29次歡迎臺商回臺聯審會議，通過4家臺商投資超過325億元，帶來1795個本國就業機會，包括欣興電子、佳世達、大毅科技、台灣半導體。截至目前已有106家廠商響應投資臺灣，總投資金額已超過5,370億元，將可創造逾45,700個本國就業機會。

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IC載板產值連續3年居全球榜首的欣興電子，主力產品是半導體封裝最關鍵材料之一，目前全球主要半導體廠商都是欣興主要客戶。由於貿易戰促使客戶要求增加臺灣產能，加上避免技術外流的考量，決定在桃園山鶯廠區開發量產2.5D高階IC載板；並與全球半導體領導大廠協力合作，在桃園楊梅建置高度智能化與綠能環保新廠，引進下世代IC載板高階領先技術，擴增高階IC覆晶載板產能，以鞏固全球載板市場領先地位。

佳世達近年積極轉型，以聯合艦隊模式擴大營業規模，加上每年投入營業額約2~3%在產品創新與研發所凝聚的核心競爭力，成為跨多領域的全方位電子代工龍頭，液晶顯示器市佔率保持全球第2大、世界第2大投影機品牌及數位光處理(DLP)投影機市占率世界第1，並將產品領域廣度由4C(通訊/電腦/消費性電子/車用電子)延伸到醫療電子，構成5C產品線。為降低貿易戰營收下滑風險及客戶要求，規劃投資25億元在桃園龜山擴建智慧工廠、增加顯示通訊與光學相關產品產線，導入AI大數據分析，研發生產高附加價值產品，持續提高自動化、智能化比重，以提升產能與效能，將可新增超過900個本國就業機會。

大毅科技是世界級專業生產晶片電阻領導廠商，現臺商客戶陸續回臺設廠，為提升供貨服務，配合產業升級，預計將投資20億元擴建桃園蘆竹既有廠房，全面更新設備建構智慧工廠，投入車用、5G、工業用精密電阻、保護元件、電流感測元件等高階產品，將可帶來140個本國就業機會。

台灣半導體是二極體大廠，已跨入國際車用領域供應鏈，因應全球產業鏈重組，為了鞏固客源降低衝擊，決定斥資15億元在宜蘭縣擴廠，導入高階機器設備以提升製程良率，帶來60個本國就業機會，結合在地專業人才促進地方產業發展，進一步拓展車用領域國際訂單。