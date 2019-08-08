匯銀人士：人民幣成中國大陸對抗關稅戰武器　但短期變動不致過大

▲ 匯銀人士認為，人民幣貶值是大陸對於關稅戰的回應。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

在川普宣布對中國大陸3000億美元商品，課徵10%關稅之後，在岸、離岸人民幣雙雙於周一（5日）貶破7元，大陸央行更在今（8）天宣布將人民幣兌美元中間價調降為7.0039，為2008年以來中間價首次破7。匯銀人士認為，人民幣匯率已成為陸方對抗川普加徵關稅的戰略，但人行也有意維持人民幣匯率，因此短期應不會過於大幅波動。

匯銀人士分析，大陸官方其實已在先前打預防針，表示「7」這個數字並不算什麼，且在人民幣貶破7元關卡之後，立即跳出來信心喊話，讓人民幣波動回歸平靜，還發行300億人民幣離岸央票，可見大陸政府放手讓人民幣貶值後，有意穩定匯率。

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匯銀人士指出，人行最害怕緩貶造成的市場恐慌，因此貨幣政策一向採取「休克式療法」，主張「一次到位」，在2015年8月匯改之時，一次就讓匯率貶2%，而後讓貨幣市場維持區間盤整。

匯銀人士進一步指出，目前大陸在經濟基本面，包含銀行結售匯順差、外匯存底、進出口等指標的表現都很良好，因此在日前讓人民幣貶破7、以及調降中間價等舉動，一方面是向川普挑釁，另一方面則是要藉機重新校準匯率。

▲ 匯銀人士指出，人民幣短期波動應不會過大。（圖／路透）

此外，在各國央行紛紛宣布降息後，也有消息傳出人行將要降息，但旋即被大陸官方否認，這對人民幣匯率也形成支撐，展現人行穩定匯率的決心。

匯銀人士認為，依照目前的情況來看，人民幣匯率應不會持續向下重貶，人行會讓人民幣在這基礎上盤旋一陣子，對於可能貶破8元一說持保守態度，但也要觀察川普下一步動作。

另一方面，各國央行紛紛降息的舉動，匯銀人士認為，各國大多與美國一樣，採取「預防性降息」，依照目前經濟數據來看，各國通膨情況控制穩定、經濟數據也並非衰退，在全球貨幣寬鬆的氣氛下，趁機將去年調升的利率調降回來，抱持著「且戰且走」的心態，持續觀察經濟狀況，並非表示降息循環已經開始。