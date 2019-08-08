受惠新品上市挹注　葡萄王7月營收年成長逾8%

▲葡萄王平鎮廠。（圖／葡萄王提供）



記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（8）日公布7月合併營收7.56億元，年增8.15％，兩大事業體葡眾及台灣葡萄王皆呈現雙位數成長，主要受惠7月上市的蘆薈膠及活菌數高達1千億的益生菌新品，帶動整體營收成長。展望下半年，還有新品要上市，可望成為營運動能。

台灣葡萄王7月營收年成長42%，累計前7月年成長40%，其中自有品牌的各產品搭配夏季行銷活動，不論是機能性飲料的活動，或由國標舞女神「劉真」代言的產品，皆為品牌打出亮眼銷售成績。

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葡萄王表示，接下來8月將持續推廣「精彩一路向前」50週年VR體驗車巡台活動，以及觀光工廠「守護者聯盟」闖關活動，期望為第3季營收作最後衝刺。

展望第4季營運，葡萄王表示，接續品牌50週年的企業活動氣勢，將加碼推出「50倍奉還」活動，凡於各通路購買保健系列及精華飲系列品牌商品，就可以參加，總獎金高達70萬元。

海外代工部份，上半年度雖受中國大陸政策影響，導致前7月營收累計年減21%，但整體市場需求仍在，再加上龍潭廠7月已可量產，預計產能充足下，可大幅提升OEM／ODM實力，同時上海葡萄王較去年新增約20個以上的客戶，新客戶加上產能能量齊備，下半年營運可望得到突破。