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MSCI季度調整升A股權重　金管會估台股資金流出345億

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）

▲金管會預估，MSCI這次調降權重後，將會有11億美元資金流出。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

MSCI（明晟）公布最新指數調整，將把A股市值從10%至15%，預計台灣時間28日生效。金管會今（8）日表示，若根據MSCI影響「被動式基金」規模來看，預估將有11億美元（約新台幣345億元）資金將流出台灣市場。

明晟（MSCI）公司於台灣時間8日清晨5點公布本季相關指數調整，將於28日生效。本季台灣市場市值增加0.03%，台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重不變，亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）及新興市場指數（MSCI EM）權重均調降，調整後權重分別為1.28%、12.71%及10.71%

請繼續往下閱讀...

金管會證期局副局長張振山表示，台灣市場這次成分股不變，權重在MSCI全球指數不變，新興市場指數及亞洲（日本除外）指數分別下降0.27%、0.17%，主要是新興市場指數在這次季度調整將沙烏地阿拉伯成分股市值全部納入及中國大型A股市值由10%提升至15%。

張振山指出，台股漲跌主要是受產業基本面、國際政經情勢變化的影響，與MSCI權重調整並無絕對的關係，像是MSCI今天公布台灣權重在新興市場指數下降0.27%，不過台股收漲108.31點，因此台股受到MSCI調整權重的影響有限，金管會也成立專案小組，持續密切注意國際資金動態，以及提出相關因應措施。

MSCI調降權重後，根據金管會估算，8月28日將影響資金流出約11億美元，折合新台幣約345億元，占外資持有市值0.26%；上次5月MSCI調整時，台股在3大指數都遭到調降，當時外資約流出20億美元（約新台幣600億元）。

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關鍵字：金管會,台股,MSCI,資金,A股,基金,指數

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