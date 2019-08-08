人民幣7是常態　前財長劉憶如：投機客放空會踢到鐵板

▲前財長、現任香港北威國際集團董事總經理劉憶如。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

前財長、現任香港北威國際集團董事總經理劉憶如今（8）日表達中美貿易戰、人民幣破7的看法，她認為，未來人民幣在7附近是常態，但是「投機客如果放空，一定會踢到鐵板」，言下之意人民幣不會大幅貶值。

北威今日舉行《社群網路新經濟：臉書幣、STO、純網銀、行銷等議題》論壇，劉憶如會後接受媒體採訪時表示，中美貿易戰一定是這樣子，一開始是關稅戰、後來就是科技戰、貨幣戰，而美國總統川普在推特上寫出，將對另外3,000億美元的中國大陸產品加徵關稅，外界就預期，中國大陸可以運用的武器除了不購買農產品之外，另一項就是讓人民幣貶值。

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但是讓人民幣貶值是兩面刃，因為讓外界大量運用匯率工具，讓人民幣貶值太多、太大，讓錢釋出也會引發信心危機，對中國大陸本身也不好，所以一旦人民幣大幅貶值，中國央行也會進場。

另一方面，因為美國要針對中國大陸要加徵關稅，對於經濟也有傷害，貨幣價值原本就會減少，人民幣會貶值。此外，雖然美國在7月降息1碼，但是亞洲央行調息速度更快，使得資金仍繼續往美國流動，人民幣自然也會相對貶值。

在此之前川普已經要對中國大陸已經對中國大陸2,500億美元加徵25%的關稅，當時不僅人行行長易鋼、連前人行行長周小川都跳出來說，人民幣破7也是正常，顯然已經先替市場打預防針，避免引起過度恐慌。

但是劉憶如認為，畢竟中國大陸還是極具籌碼，所以應該不可能重蹈1997年亞洲金融風暴，泰銖淪陷的覆轍，她認為，未來人民幣維持在「7」是常態，但是如果「投機客以為可以在離岸市場放空人民幣，恐怕會踢到鐵板。」