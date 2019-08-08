MSCI指數沙國升、南韓調　元大投信：新進國家影響變大

▲MSCI最新季度調整出爐。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

明晟（MSCI）於今（8）日公布最新季度調整結果，台股各項指數成分股不變，但新興亞洲權重已經連續第二季遭到調降，新興歐非中東則獲調升。元大投信研究團隊認為，這次MSCI調整除逐步提高新進國家議題的影響外，例如沙烏地阿拉伯，整體實質調整幅度並不明顯。

元大摩台基金研究團隊表示，觀察「MSCI全球新興市場指數」，以沙烏地阿拉伯的權重調升最多，權重增加1.38%，主要是因為沙烏地阿拉伯被納入MSCI指數後逐步調升權重；南韓則是權重被下調最多，調降0.3%。

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台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重在「MSCI全球新興市場指數」權重由10.98%下調至10.71%，調降幅度為0.27%；「MSCI亞洲除日本指數」權重由12.88%下調至12.71%，調降幅度為0.17%，在「MSCI全球市場指數」權重由1.28%持平為1.28%。

以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在這次MSCI調整被下調權重，但因並非年度調整，實質影響不大，最新權重將在8/27收盤生效。

至於MSCI台灣指數成份股方面，沒有新增刪除成分股，指數成分股將維持在87檔，有14檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為臻鼎-KY，其權重變化為0.06%，調升後權重為0.32%。權重調降最多的成分股為聯電，權重為變化為-0.02%，調降後權重為0.85%。

元大摩台基金研究團隊分析，當前國際局勢聚焦於美中貿易戰的升溫，以及因應經濟放緩及聯準會對「貿易戰對經濟衝擊的預期」的降息動作。

元大摩台基金研究團隊表示，美中貿易戰目前仍呈現邊打邊談的態勢，但隨時間拉長，雙方可動資源亦漸枯竭。

研究團隊指出，隨著美國總統大選及中共建國70周年在即，於9月底至10月初有又產生互利轉機。雖聯準會不希望被市場認為他們會向貿易戰屈服，但仍必須對經濟前景的威脅做出回應。鑒於過往美中貿易戰的爭端常有突然無預警放緩的狀況，屆時利多因素會迅速發酵。