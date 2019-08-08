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強強聯手！三星攜微軟　共同應對來自蘋果的競爭

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▲▼三星的行動事業總裁高東真（Koh Dong-Jin）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。（圖／路透）

▲三星的行動事業總裁高東真（左）、微軟執行長納德拉（右）。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

三星稍早正式發佈了Galaxy Note系列新機，Galaxy Note 10及Galaxy Note 10+，同時也推出一系列新的應用程式及功能來加強與微軟間的合作關係，包括OneDrive照片存儲功能及手機、電腦間的同步功能升級等，藉此讓Galaxy Note 10系列能更好的應對來自蘋果iPhone的競爭。

在三星與微軟的共同努力下，Galaxy Note 10系列手機能更容易地與PC相容。手機內將內建微軟的「Your Phone」應用程式，允許用戶在手機及Windows作業系統的PC間同步通信。三星表示，今年晚些時候，用戶將能夠在PC上撥打及接聽電話，未來三星的智慧型手機也將能夠使用微軟的OneDrive服務來儲存照片。Galaxy Note 10系列手機也將內建微軟最受歡迎的Outlook電子郵件App及Word、Excel和PowerPoint等Office辦公軟件。

請繼續往下閱讀...

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在三星的Unpacked發布會上說，從電話、簡訊到電子郵件及照片，「我們正在使這些日常體驗變得更好，所有設備間的互動也變得更加無縫。」他表示，三星與微軟間的合作不僅僅是一個便利性的結合，「微軟的智慧體驗與三星強大的創新設備（如Galaxy Note 10系列及Galaxy Book S）相結合，讓這一切成為可能。」而其必要性也愈來愈高了。

微軟有軟體、三星有硬體，但iPhone兩者兼得。

在蘋果與三星間「你可以做到的事，我會做得比你更好」的競爭中，蘋果一直在軟體方面佔據上風。其無縫切換數個裝置的技術讓用戶能在iPhone上收發電子郵件緊接著在Mac上完成處理工作；蘋果的iWork系列軟體對有Mac及iPhone用戶都是免費的，而其iCloud相片庫的服務也被認為是Google相簿最佳的競爭對手。三星有機會透過與微軟的合作，開始縮小與蘋果間的差距。

Creative Strategies分析師米拉內西（Carolina Milanesi）說：「能汲取在iPhone與Mac間的那種魔力，將帶給三星巨大的影響，」考慮到大多數使用者傾向用手機自帶任何東西，微軟及三星間的合作便更加有意義，而預設Outlook電子郵件也將為微軟業務帶來提振作用。

Moor Insights＆Strategy分析師薩格（Anshel Sag）表示，微軟一直難以在移動領域取得好成績，也很難找到一個強大的移動合作夥伴。相關合作使得微軟服務直接集成到三星手機中，三星也會因這種訪問微軟服務的新方式而受益。「這使得Note智慧型手機成為一款真正的生產力設備。」

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關鍵字：三星,微軟,蘋果

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