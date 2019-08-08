王品上半年每股賺2.31元　「汰弱扶強」衝刺下半年營運

▲王品集團今（8）日表示，「沐越」、「青花驕」、「享鴨」三品牌將於下半年有跨區域的展店計畫，看好下半年營收及獲利狀況。圖為王品集團董事長陳正輝。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

餐飲連鎖龍頭王品集團今（8）日發佈最新財報，今年上半年稅後淨利1.7億元，每股稅後盈餘(EPS)為2.31元；王品主管指出，集團持續「汰弱扶強」策略，「沐越」、「青花驕」、「享鴨」三品牌也將在下半年持續展店，挹注營運表現可期。

依據財報，王品集團今年上半年合併營收82.4億元，較去年同期增加1.45%，稅後淨利1.7億元，每股稅後盈餘(EPS)為2.31元；王品集團多品牌發展策略不斷推進，以追求「穩健經營」及「持續增長」為目標。

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王品集團主管表示，第二季調整品牌（乍牛）及門店，認列相關損失後，單季稅後淨利0.5億元、每股稅後盈餘(EPS)為0.95元。兩岸營業利益增長14.3%，台灣事業群Q2營業淨利率提升5.6%，創下2年半來新高，顯示王品的本業經營獲利能力大舉提升。

在七月單月營收表現方面，台灣事業群在暑假聚餐效應帶動下，持續維持成長態勢，繳出8.2億元營收，年增4.80%，預估8月在父親節、七夕情人節節慶商機挹注，持續看漲。

大陸事業群因為中美貿易戰、人民幣貶值雙重影響，大陸經濟情勢嚴峻，因應市場變化，王品調整門店布局，大陸門店數較去年同期減少9家。兩岸合併營收13.6億元，年增0.01%。

展望後市，王品集團表示，結束弱店、弱勢品牌，也將有助整體營運績效之提升，而「沐越」、「青花驕」、「享鴨」三品牌也仍於下半年有跨區域的展店計畫，審慎樂觀看待下半年營收及獲利狀況。