研華7月營收年增11%　無懼貿易戰、加速中美兩地投資

▲研華董事長劉克振。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

工業電腦廠研華（2395）今（8）日公布7月營收報告為45.69億元，雖然較上月減少2%，但較去年同期增加11.6%，且累積1-7月營收已突破300億元、達308.46億元，較去年同期之280.94億元增加9.8%。研華無懼貿易戰，未來五年將在中國大陸與美國兩地加速投資，設下五年營收倍增的計畫。

7月營收若以區域來看，以北美與新興市場成長最為強勁；以事業群而言，嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）與智能服務事業群（Service-IoT Group）表現較為突出。

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若以累計至7月營收來看，以北美與新興市場地區成長最為突出，北亞與歐洲市場則持續穩定成長；事業群表現，仍以嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group）與網路暨通訊事業群（Networks and Communications Group）表現較為突出。

研華在7日法說會釋出未來五年展望，研華表示，儘管大環境受到中美貿易戰、日韓貿易摩擦等影響，計畫將在美國和大陸加速投資，成立總部、並設立分公司，啟動美國與中國大陸營收五年倍增計畫。

以美國區域而言，研華規劃在南加州購地自建新總部，並在二年內設立共8個銷售據點 ，提升業務人員在辦公室辦公之比率（目標50%），增加公司文化認同度與在地團隊養成深度。

研華美國總經理牛文中表示，北美業績今年應可達成雙位數的成長，除了自有業務成長外，投資與收購，打造智能城市相關生態系等策略，成為未來數年成長動能。

中國大陸區域方面，研華北京二期大樓增建計畫目前已進入建築規劃階段，並且擴大WISE-PaaS軟體研發人才的投資。

新興海外市場部分，研華工業物聯網事業群協理張敏忠表示，研華將以台灣業務團隊為樞紐，結盟南亞、中東、俄羅斯、中南美等新興市場當地渠道夥伴，設立新據點，共同發展具有當地特色的經營模式，以追求指數型的成長。

除了歐美中與新興市場投資與擴張計劃外，研華在台灣，林口三期新大樓也規劃在2020年初動土，2022年初進駐，作為智能服務事業群（Service-IoT Group）之營運總部，同時呼應政府擴大台灣在地投資的期待。