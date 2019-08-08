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電動機車補助利多　經部：追加補助經費11億元

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▲經濟部工業局今（8）日表示，為健全整體機車產業發展，今年再額外追加補助費11億餘元。（圖／記者林淑慧攝）

▲經濟部工業局今（8）日表示，為健全整體機車產業發展，今年再額外追加補助費11億餘元。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

電動機車補助再有利多！經濟部工業局今（8）日表示，為健全整體機車產業發展，以及滿足民眾購買電動機車需求，行政院已同意經濟部今年再額外追加補助費11億餘元，舊換新補助更擴及更符環保的七期燃油機車。

工業局官員表示，考量下半年主要車廠皆有新車上市計劃，為滿足民眾購買電動機車需求，經濟部明（109）年調整補助後最高為1萬元，其中購車補助7千元、國產電芯加碼補助3千元，民國110年再視情況調整。

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經濟部表示，此補助為協助電動機車電池國產化進展，除了經濟部科專與A+計畫外，對於國產電池的模組設計、儲能技術與電池的智能管理也都有計畫型補助，希望加速國產電芯量產與建立相關驗證機制，加快國內電動機車產業鏈建置。

不過，工業局指出，最近各界已考慮逐年降低補助，但未來調降幅度仍須討論，主要原因，是認為待未來購置電動機車與傳統機車價格差不多後，就應回歸市場機制，讓消費者自行選擇。

另外，由於七期燃油機車的環保標準相當高，排汙量幾乎快和電動機車一樣，故以環保署改善空汙角度，才會改成明年停止新購電動機車補助、汰舊換新加碼納入七期燃油機車。

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關鍵字：經濟部,電動機車,補助

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