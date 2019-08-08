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理財周刊／利空淬煉　嚴選硬底子角色

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／馮泉富

去年三月由美國總統川普開始引爆的中美貿易爭端，當時我們的看法認為這是雙方超長期對峙的開端，不會是短期事件，因為這是全球霸主的競爭，對峙關係很難落幕。主要原因在於，中美與上世紀八○年代的美日爭端之背景條件具相當大的差異。

人民幣走勢 攸關外資回流的積極度

首先，目前中國佔美國GDP的百分比，明顯大於八○年代的日本，且經濟增速也更快，使其規模很可能在二○三○年超過美國；更重要的是中國製造業產值遠大於美國與日本的總和，且項目類別的齊全性勇冠全球，意思就是抗衝擊性遠超當年日本，自然不可能輕易妥協，更不可能簽署任何與廣場協議類似的條約。

請繼續往下閱讀...

再者，日本在政治和軍事上十分依賴美國，只有退讓一途。

中國則在政治與軍事上獨立於美國之外，在西方科技長期封鎖之下，不只國防已能自主，衛星科技更擠身世界前列，擁有全球第二大導航系統。

目前的科技圍堵只能延緩中國發展速度，無法令其停止進步，美國只能用手段爭取時間。關稅只是先發手段，未來會不斷用不同的形式來圍堵與對抗。

截至目前為止，我們的看法都未改變，且現實上的發展態勢與先前的研判也呈現雖不中，亦不遠矣。中美對峙未來就是常態，金融市場也會在風險的衡量範圍裡逐步習慣與適應，接下來就看投資人能否快速學習風控與應變之能力。

該來的終究會來，美國總統川普強調，對價值三千億美元的中國商品加徵十％關稅只是階段性做法，不排除逐步調高關稅至二五％，甚至更高。此一新關稅措施自九月一日生效後，幾乎涵蓋所有中國輸美商品，包括智慧型手機、筆電、服裝、玩具以及其他消費品。

由於消費電子產品的製造已深度全球化，貿易戰對全球主要科技業的影響幾乎無一倖免，引發的全球股市重挫自然無可厚非。

目前貿易戰已延伸至科技戰，並加入了日、韓的科技角力，未來的變因已開始複雜化。若硬是要簡化來表達，現階段投資人必須觀察三個重點：一是美國Apple股價能否快速回穩並打出底部型態，這攸關過去吃蘋果長大的族群之發展。

二是留意日韓爭端動態，若是引發半導體生產的斷鏈，將影響台灣龐大的下游代工廠與周邊產品的出貨流暢度。

第三，由於人民幣走勢將牽動亞洲新興市場的匯率走向，可能進而干擾外資回流亞洲市場的積極度，將攸關反彈波的強度。

川普曾一再表示，美國必須與中國達成更好的貿易協議，而不僅僅就是一個平等的協議，中國須做很多事情才能扭轉與美國的貿易談判，且美國有能力進一步提高關稅。

關稅的措施不只直擊中國的製造業，也將損及諸多美國科技跨國企業。例如，iPhone、iPad、Mac、AirPods和 Apple TV等多款Apple的產品也可能難逃一劫，市場估計，最新關稅措施恐讓蘋果獲利減少三十億美元。因此，Apple也是近期股市重挫的震央之一。消費者科技協會(CTA)估計，這一輪關稅將影響價值約四五○億美元的手機，三九○億美元的筆電和平板電腦，五四億美元的遊戲機。

薪資增長支撐GDP穩健擴張 PMI不佳反讓FED有降息理由

暫時先不管股市如何修復，到底美國景氣基本面何來的底氣，能讓川普如此肆無忌憚？

根據新公布的美國非農新增人數統計，七月非農新增就業人口達十六．四萬人，符合預期。統計今年一至七月，美國非農新增就業人數為一一五．六萬人，平均每月新增就業人數為十六．五一萬人，已連續一○六個月增加，為歷史上最長紀錄；其中，製造業新增就業由六月的一．二萬人增至一．六萬人，為六個月來最高。

另外，政府單位的就業人數也連續兩個月大幅增長，繼六月增加一．四萬人後，七月再增加一．六萬人，而失業率維持在三．七％，為近五十年低點。最緊要的重點在於美國七月平均時薪月增○．三％，升至二七．九八美元，年增率三．二％，不但優於六月的年增三．一％，且是FED最重視的個人消費支出核心物價指數PCE(一．六％)的兩倍，代表購買力足以支撐未來一段時間的消費擴張，消費力道將支撐GDP的穩健成長。

唯一的美中不足是美國ISM製造業採購經理人指數持續下降，七月數據來到五一．二，創二○一六年以來新低，越來越逼進五十榮枯界線，讓市場擔憂未來的經濟擴張力道仍有疑慮。
不過，經濟數據存在一些瑕疵不是壞事，反而讓FED有預防性降息的理由，將有利於股市的修復。

未來資金的流動性 將來自於龐大的負利率債券

日前由於全球股市連續重挫，導致降息的市場預期更加強烈。根據聯邦利率期貨的交易市況顯示，二○一九年降息四碼的機率大幅上揚至四四．三％，遙遙領先降息三碼的機率三三％，等於到年底以前FED還有機會降息三次，這個預期的力量將有助於股市的回穩修復。

目前不只美國債市反映出資金充沛的力量，連歐洲債市也不遑多讓。近期不只德國十年期公債殖利率持續創歷史新低，連從未見過負利率紀錄的德國三十年期公債也一度跌至負利率，市場顯然認為經濟下滑的趨勢才剛開始，將資金投放在最安全的資產，大量的資金寧願減損本金，也不願進行其他風險性投資。

不只是政府債券跌入負利率，在投資等級的債券市場，估計約有四分之一的企業債券也是負利率，而在德國加入全數負利率陣營之後，全球已高達約十四兆美元資金，處於負利率狀態，這將是未來金融市場釋放流動性的火藥庫。所以，未來股市的資金行情仍未落幕。

石英元件大廠晶技受惠轉單 貴金屬ETF與黃金走長多

焦點拉回台股，根據金管會的最新外資統計，到七月底為止，僑外資累計淨匯入金額為二○五八．四七億美元，等於僑外資七月淨匯出三三．九六億美元，約當新台幣一○五六億元，是近九個月單月最大匯出金額。

但是若比對中央銀行公布的七月底外匯存底仍月增二．六一億美元，餘額為四六七二．三億美元，續創新高；顯然，除了孳息收入之外，市場仍有充沛的流動性回流。

觀察投資台灣事務所的統計資料，今年累計已有一○二家廠商登錄將回台，總投資未來可望超過新台幣五○四七億元，等於五千億的年度目標提前達陣，估計未來也將新增四．三九萬個本土工作機會。

未來轉單效應仍具期待性，例如近期登錄的晶技(3042)，是全球第四大及台灣第一大石英元件系列產品製造商，目前在中國大陸產能占總產能近八○％，本次決定投資二五億在現有桃園平鎮一廠與二廠，擴增5G相關應用產品、小型化產品、微機電等產能，並將導入智能化工廠，擴大投資高附加價值核心技術，未來的產品組合與競爭力可望優化，逢低可持續追蹤。

另外，投資人也可以長線留意貴金屬的ETF，在中國、俄羅斯、印度等主要央行持續增持黃金儲備之下，黃金價格長線有表現機會。
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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