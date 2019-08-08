　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／匯率戰再升溫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／洪寶山

在川普、習近平兩強競爭下，美中貿易戰打打停停，全球金融市場隨之動盪，股、匯市都呈現極度不穩的情況。美股更上演黑色星期一，日韓股市隔日也重挫，台股開盤不到一分鐘就暴跌超過二二○點，創今年以來最大跌幅。據統計，外資八月以來天天賣台股，四個交易日就賣超五六七．九七億元。

之前多次在文章中提醒，貿易戰隨之而來的就是貨幣戰，果不其然，川普真的說話而且動手了！他在推特痛批中國：「讓貨幣走貶到幾乎是歷史新低，這叫做『操縱匯率』。聯準會你們有聽到嗎？這是重大違反，隨著時間推移將會大大削弱中國！」

放手讓人民幣貶值，可說是繼川普宣布將從九月一日起對三千億美元(近九．四兆台幣)進口中國製品加徵一○％關稅後，中國的反撲，在岸與離岸人民幣兌美元五日雙雙應聲跌破七元關卡，上次人民幣破七是在二○○八年全球金融海嘯。外媒認為這顯然是北京的報復，
而這是他們以往避免採取的手段。

請繼續往下閱讀...

北京放手讓人民幣貶破七後，華府也隨即將中國打入「匯率操縱國」黑名單。貿易戰後的貨幣戰隨之而起，被視為安全避風港的日圓急升。紐西蘭央行宣布降息二碼後，紐元由升轉貶，澳元則在市場臆測澳洲央行將隨紐西蘭央行降息下，貶至二○○九年來低點。有「美股恐慌指數」之稱的VIX波動率指數也上漲，創下約七個月來最高。

美元走強，提高了中國購買美國商品的成本。中國商務部表示，國務院關稅稅則委員會對八月三日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購動作。貿易戰，從貨幣戰轉回再繼續打。

人民幣貶，台幣也重貶，以出口為導向且有生產基地在中國的台灣電子業者是最大受惠者，包括台積電、鴻海、廣達、可成等都可望有正面效益，法人估算，台幣每貶值一％，電子業者毛利率將可增加○．五％到○．七％。不過，像華碩、宏碁等品牌廠因將產品賣到中國收取人民幣，但以美元支付貨款的台商，就會面臨不小壓力。這些是我們在觀看匯率戰時應該要注意的重點，因為賺匯差或是賠匯損，會直接影響到公司營收，就會連動影響到股價，投資人不可不慎。
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

【更多精采內容，請見《理財周刊》989期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】

ET快訊
台中市宣布9日「正常上班上課」　利奇馬襲台風雨未達標
宜蘭縣也放了！9日確定「停班停課」　利奇馬襲台風雨達標
新竹縣市宣布：9日停止上班課
桃園宣布：9日停止上班上課
胖颱利奇馬挾強風豪雨！北北基宣布明天停班停課

關鍵字：理財周刊,匯率戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大陸首超越美國！　2019上半年國銀海外據點獲利383億

理財周刊／匯率戰再升溫

強颱利奇馬來襲　北市停班停課...股匯市9日休市一天

永豐銀拚西向、南向　今年底前將向金管會遞件設置據點

迎戰純網銀　永豐銀數位帳戶挑戰第4名　要拚7、8萬戶

匯銀人士：人民幣成中國大陸對抗關稅戰武器　但短期變動不致過大

IC載板全球龍頭廠欣興電 回流投資台灣265億元

受惠新品上市挹注　葡萄王7月營收年成長逾8%

人民幣7將是常態　前財長劉憶如：投機客放空會踢到鐵板

MSCI季度調整升A股權重　金管會估台股資金流出345億

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

大陸首超越美國！　2019上半年國銀海外據點獲利383億

理財周刊／匯率戰再升溫

強颱利奇馬來襲　北市停班停課...股匯市9日休市一天

永豐銀拚西向、南向　今年底前將向金管會遞件設置據點

迎戰純網銀　永豐銀數位帳戶挑戰第4名　要拚7、8萬戶

匯銀人士：人民幣成中國大陸對抗關稅戰武器　但短期變動不致過大

IC載板全球龍頭廠欣興電 回流投資台灣265億元

受惠新品上市挹注　葡萄王7月營收年成長逾8%

人民幣7將是常態　前財長劉憶如：投機客放空會踢到鐵板

MSCI季度調整升A股權重　金管會估台股資金流出345億

民眾樂翻！北北基9日停班課　提前宣布原因曝光

葛萊美認證！英倫樂團「蒙福之子」　11月首度來台近距離開唱

民眾遇詐騙員警霸氣嗆員編　詐騙集團急退散

快訊／南投縣預報出爐！風雨未達標9日「上班上課」

北北基放颱風假醫院跟進！　台大等5醫院開「特別門診」

揭秘《全職高手》真人特效！楊洋臉上貼滿「黑圓點」：臉都僵了

光良從小狂躲爸爸！　「一通遠洋電話」父子關係秒回溫

拒絕滴滴答答！攝護腺肥大導致腎衰竭　別害羞儘早治療能緩解

快訊／台中市宣布9日「正常上班上課」　利奇馬襲台風雨未達標

礁溪老爺岩波庭宜蘭廚房法魂詮釋新台味　主餐還吃得到活龍蝦

財經熱門新聞

威力彩頭獎衝18.2億！地震牌..

威力彩億萬富翁就是你！　命理師..

赴紐澳旅遊正是時候！紐央行降息..

美股暴跌600點　美債殖利率下..

人民幣換匯價跌破4.5元！　換..

強颱利奇馬來勢洶洶　台東、台南..

中美貿易戰升溫　黃金大媽提前解..

快訊／6.0強震狂搖！雙北市1..

快訊／6.0強震狂搖全台逾43..

88強震全台停電逾五千戶！台電..

影／食品龍頭超會賺！統一上半年..

「Mr. Onion」母公司天..

情侶月薪共8萬　買房非夢事！專..

威力彩800元包牌法　提高中獎..

更多熱門

相關新聞

利空淬煉　嚴選硬底子角色

美中貿易戰受惠股與日韓貿易戰轉單股，成為短線資金避風港，而法人回補的跌深績優股，將吸引中長線投資人低接布局。

美聯儲降息在即　外匯商機即將引爆

美聯儲降息在即　外資熱錢湧入哪？

選對「撿到槍」　選錯「撿到煙」

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

蘇貞昌28分震醒...幕僚36分接到電話　一句話讓政院跳起來

一芳水果茶「買大送中」　1.9萬網友洗版蓋樓

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面