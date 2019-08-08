　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

永豐金今年上半年獲利成長36.3%　金控排行第一

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼永豐金控,永豐銀行,大潤發中崙店,華漾大飯店,中崙車站。（圖／記者湯興漢攝）

▲永豐金控。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐金今(8)日舉行2019年第2季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，今年上半年永豐金的稅後純益為64.9億元，較去年同期成長了36.3%，成長幅度在15家金控之首。

朱士廷表示，今年上半年獲利表現亮眼主要是因為手續費收入及海外收益，都有不錯的表現，其中銀行的手續費收入較去年同期成長19.9%；此外，金控海外淨收益在法金放款與聯貸業務的帶動之下，銀行越南、洛杉磯、香港都有兩成的成長，使得金控海外淨收益成長了15.8%。永豐銀表示，今年海外的部分，也開始努力深耕當地的企業，像是越南就辦理了兩家當地的券商聯貸，使得越南的表現相當亮眼。

請繼續往下閱讀...

旗下的子銀行永豐銀行今年上半年稅後純益為56億元，較去年成長17.2%，永豐銀總經理莊銘福表示，主要受惠於財富管理及放款手續費收入，進而使手續費收入占淨收益比重已經從兩年前的21%成長到今年上半年的24%。

另外永豐金證券上半年稅後淨利8.1億元，較去年同期大幅成長264%，永豐金證券總經理江偉源表示，整體上半年獲利顯著成長，主要股債交易與評價利益增加，且費用控管得宜所致。受惠大盤日均量增加，第2季經濟手續費收入與複委託首收顯著成長，帶動整體手續費淨收益達11.5億元，較首季成長14.9%，永豐金證複委託業務目前已經穩居市場第二位，未來要繼續深耕，積極向上突破。

朱士廷表示，今年拉高現金股利比重100%，創金控成立以來新高，未來會適度考量資本需要規劃股利政策，將以配發現金股利為主，拉升股東權益為主。

ET快訊
Janet爆懷孕2個多月「流掉了！」　全身忽冷忽熱
一芳水果茶「買大送中」！活動39天　1.9萬網友洗版蓋樓

關鍵字：永豐金,法說會,獲利,海外,稅後純益,金控排名

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

境外資金匯回專法經濟部子法再修正　會計師提醒5大要點

研華7月營收年增11%　無懼貿易戰、加速中美兩地投資

電動機車補助利多　經部：追加補助經費11億元

Smart智富／逾7成民眾低估失智照護開銷

永豐金今年上半年獲利成長36.3%　金控排行第一

MSCI指數連六季調升陸股佔比　摩根：A股大型龍頭可望受惠

台股收盤漲逾百點！台積電上漲2.22%助攻　大盤漲1.04%站穩年線

英飛凌推全新LED驅動IC XDPL8210　效能更佳

MSCI季度調整台股成分股不變　富達：後市關注基本面與國際動向

加油先等等！專家預估下周油價大降0.8元　95汽油價跌破28元

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

研華7月營收年增11%　無懼貿易戰、加速中美兩地投資

電動機車補助利多　經部：追加補助經費11億元

Smart智富／逾7成民眾低估失智照護開銷

永豐金今年上半年獲利成長36.3%　金控排行第一

MSCI指數連六季調升陸股佔比　摩根：A股大型龍頭可望受惠

台股收盤漲逾百點！台積電上漲2.22%助攻　大盤漲1.04%站穩年線

英飛凌推全新LED驅動IC XDPL8210　效能更佳

MSCI季度調整台股成分股不變　富達：後市關注基本面與國際動向

加油先等等！專家預估下周油價大降0.8元　95汽油價跌破28元

威力彩買氣搶搶滾！台彩：銷售超過預期　比七月成長逾1倍...民眾瘋包牌集資搏18億

賭場糾紛喬不攏！堂兄弟囚禁逼喝尿虐死男子　逃3個月投案

老公「偷飛去」背後環抱！　莫文蔚爽放閃：祝大家雙雙對對

酒駕男騎快車道！運將後面「叭」一聲　他秒爆氣痛毆...囂張嗆：恁爸天道盟

王品進軍零售市場　沐越咖啡禮盒與原燒烤肉組開賣

越晚風雨越強！利奇馬颱風持續長大　西側眼牆有大量密集閃電

少女北上求職慘遭2度性侵　臉書PO「救救我」...洗車場老闆下場出爐

烏山頭水庫暨嘉南大圳　人文歷史生態探索之旅

賈培德／鄭南榕開得起「地獄哏」的玩笑嗎？

亞沙排／從室內轉戰沙灘　龔詩雯：喜歡看對手吃沙！

Janet爆懷孕2個多月「流掉了！」　整張臉慘白：我不敢告訴別人

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

財經熱門新聞

威力彩頭獎衝18.2億！地震牌..

威力彩億萬富翁就是你！　命理師..

赴紐澳旅遊正是時候！紐央行降息..

美股暴跌600點　美債殖利率下..

人民幣換匯價跌破4.5元！　換..

快訊／6.0強震狂搖！雙北市1..

中美貿易戰升溫　黃金大媽提前解..

88強震全台停電逾五千戶！台電..

快訊／6.0強震狂搖全台逾43..

影／食品龍頭超會賺！統一上半年..

「Mr. Onion」母公司天..

情侶月薪共8萬　買房非夢事！專..

威力彩買氣旺！銷售額大增一倍　..

宜蘭6.0強震！友達不受影響　..

更多熱門

相關新聞

玉山金上半年獲利破百億大關　金控、銀行雙創歷年同期新高

玉山金控（2884）今（7）日舉行法人說明會，公布2019年第2季營運概況，上半年自結稅後淨利達102.2億元，突破百億元大關，較去年同期成長10.5%，一舉創下歷史新高，子公司玉山銀行獲利成長14.4%，也攀上歷年同期新高。

華映綠能教訓　京城銀董座：地震來了先躲柱子！

聯發科毛利41.9%　衝三年半新高　

日月光Q2每股賺0.63元　Q3衝

2大挑戰！王道銀樂見純網銀加入

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

6.0地震震垮百萬書房！男星家「上千本書砸落」

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐500

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面