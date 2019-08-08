永豐金今年上半年獲利成長36.3%　金控排行第一

▲永豐金控。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐金今(8)日舉行2019年第2季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，今年上半年永豐金的稅後純益為64.9億元，較去年同期成長了36.3%，成長幅度在15家金控之首。

朱士廷表示，今年上半年獲利表現亮眼主要是因為手續費收入及海外收益，都有不錯的表現，其中銀行的手續費收入較去年同期成長19.9%；此外，金控海外淨收益在法金放款與聯貸業務的帶動之下，銀行越南、洛杉磯、香港都有兩成的成長，使得金控海外淨收益成長了15.8%。永豐銀表示，今年海外的部分，也開始努力深耕當地的企業，像是越南就辦理了兩家當地的券商聯貸，使得越南的表現相當亮眼。

請繼續往下閱讀...

旗下的子銀行永豐銀行今年上半年稅後純益為56億元，較去年成長17.2%，永豐銀總經理莊銘福表示，主要受惠於財富管理及放款手續費收入，進而使手續費收入占淨收益比重已經從兩年前的21%成長到今年上半年的24%。

另外永豐金證券上半年稅後淨利8.1億元，較去年同期大幅成長264%，永豐金證券總經理江偉源表示，整體上半年獲利顯著成長，主要股債交易與評價利益增加，且費用控管得宜所致。受惠大盤日均量增加，第2季經濟手續費收入與複委託首收顯著成長，帶動整體手續費淨收益達11.5億元，較首季成長14.9%，永豐金證複委託業務目前已經穩居市場第二位，未來要繼續深耕，積極向上突破。

朱士廷表示，今年拉高現金股利比重100%，創金控成立以來新高，未來會適度考量資本需要規劃股利政策，將以配發現金股利為主，拉升股東權益為主。