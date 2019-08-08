英飛凌推全新LED驅動IC XDPL8210　效能更佳

▲英飛凌全新LED驅動IC XDPL8210。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

德國半導體廠英飛凌（Infineon）旗下XDP產品組合增加全新LED驅動IC－－XDPL8210。對於進階產品而言，其內建功能僅需少許的設計作業，即可完成快速的設計週期，提供需求創新、成本效益、恆定電流之單級驅動器設計的產品。

XDPL8210是XDPL系列的一款具備數位核心的LED驅動器IC，支援多種基於相同硬體設計的LED驅動器產品，可透過減少作業工作量及庫存成本，提升供應鏈的效率。

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英飛凌新款IC採用PWM調光輸入訊號，並可依據工作週期調變輸出電流振幅比例。「調滅」模式提供低於100 mW的待機功率。此先進功能組的輸出電壓能以三倍率變化，整體功能更為完整。

XDPL8210 可完整支援 IEC61000-3-2 Class C 標準，因此非常適用於現代 LED 燈具。限功率模式有助於提升功能安全性。精密的演算法可提供低於 1% 的無閃爍調光功能。因此，即使在較低亮度的調光程度之下，仍可達到出色的照明品質。

此外，高於0.9的優異功率因數，以及在廣泛負載與輸入範圍內皆小於15%的總諧波失真 (THD)，皆充分展現產品效能。