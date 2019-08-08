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先探／謝金河：在亂世中，尋找有價值的公司！

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

美國總統川普對中國祭出關稅懲罰，本來大家想大阪峰會後，美中雙方有一段協議的蜜月期，就像去年底在阿根廷峰會，川普給中國九十天停火協定，全球股市又再度欣欣向榮，但七月底川普突然對剩下三○○○億美元商品開徵十％的關稅，這跟大家心理預期完全不一樣，在美國Fed降息後，全球股市再現一輪跌勢。

去年第四季，美國對中國二○○○億美元商品課徵二五％高關稅，美國股市出現巨大跌勢，去年十月道瓊指數大跌一三四二．五五，十二月再跌二二一一，道瓊指數從二六九五一．八一殺到二一七一二．五二，這個巨大跌勢引領全球股市一波大跌，大家對二○一九年都充滿了悲觀預期，沒想到貿易戰打打停停，今年道瓊指數又創了二七三九八．六八的歷史新高，S&P 500拉升到三○二七．九八，Nasdaq再寫下八三三九．六四的新紀錄，費城半導體雖然受到華為撞擊，但也寫下一六二五．一一的歷史新高。

貿易戰衝擊股市威力減弱

請繼續往下閱讀...

正當市場對美中貿易戰衝擊掉以輕心的時候，大家回頭看看，川普頻頻催促美國Fed必須更大手筆降息，在鮑威爾宣布降息一碼後，川普立刻祭出十％的關稅，並揚言若中國沒有善意回應，美國不排除把全部商品都加到二五％，此時市場意識到美中貿易戰顯著惡化，在Fed降息後，全球股市出現巨大跌勢。

八月以來全球股市再度出現大幅調整，到八月六日為止，道瓊指數下跌八三四．七五，S&P 500下跌九八．六一．跌幅三．三一％，Nasdaq跌三四二．一五，跌幅四．一九％，這次貿易戰力道更大，尤其是川普開徵的三○○○億美元商品包含了手機、筆電、電腦螢幕、彩色電視機、數位相機、鞋類及成衣，都是台灣產業出口的大宗項目，對台灣產業的衝擊不可說不大，但這次對股價衝擊，似乎不若去年一波那麼巨大。

以蘋果電腦為例，Apple去年底從二三三．四七美元急殺到一四二美元，線型完全呈現空頭排列，市值跌掉三四六四億美元，這回Apple從二二一．三七美元跌到一九二．五八美元，Apple這回站穩在年線以上。這次表現最強悍的微軟，今年從九三．九六美元漲到一四一．六七美元，這次回檔只到一三○．七八美元，市值力守在兆美元附近，這是美股強大的指標訊號。而Amazon去年從二○五○．五跌到一三○七美元，也是摔得很重。這回從二○三五．八跌到一七四八．四八美元，姿態也比前一波高。最明顯的是ＦＢ，去年從二一八．六二跌到一二三．○二美元，這回只從二○八．六六跌到一七九．三四美元，看起來美國前五大科技股都沒有出現去年第四季的排山倒海般跌勢。最大原因是今年被動式基金ＥＴＦ沒有出現像去年第四季那般龐大的贖回壓力。還有一個原因是市場慢慢相信美中貿易戰可能是一場修昔底德陷阱的對峙，市場上也必須平常心面對，反應也沒有先前那麼激烈。

不過二○一九年是一個不平靜的世界，通常都代表長線投資進入歷史重大關鍵的轉折點，過去幾年逢九必有大變化，像是一九八九年中國發生六四事件；台灣與日本都遭泡沫經濟夾擊，到了九八、九九年，從亞洲金融風暴到中南美危機，二○○八、○九年是金融海嘯，這次美中貿易戰是主角，日本、南韓對峙愈演愈烈，新仇加上舊恨，雙方一發不可收拾，現在伴隨而來的是香港反送中的抗爭全面化，這種遍地烽火的景象，仍是二○一九年投資最大變數。

川普可能再使出六招

這一次美中及日韓貿易戰，加大地緣政治的風險，匯市、貨幣市場及黃金、比特幣都出現巨大變化，匯市這次的重心在人民幣、韓元，這是弱方代表，但美元、日圓則成了避險貨幣，表現強勁，這次人民幣貶破七字頭，這是十一年來新低，也是朱鎔基在一九九四年進行匯改以來，人民幣出現的巨大波動。第一時間，川普立刻把中國列入匯率操縱國，接下來美國繼續再出招，可能有下列幾個反應，一是在現有三○○○億美元十％關稅的基礎上，快速拉升到二五％，甚至是四五～五○％；二是美國在ＷＴＯ要求重審中國會員資格；三是中止部分中資銀行美元結算；四是加大產業鏈輸出力道，大規模限制美國企業在中國的投資；五是加大中資企業在美國上市的障礙；六是在ＩＭＦ或世界銀行提出動議，禁止中國企業投標。

這一周人民幣貶向七．○五一，韓元直接貶至一二二○．八三，南韓匯價創了三年新低，更慘的是南韓股市跌到一八九一．八一，這等於重返二○一六年中以來的新低價，股匯雙殺，可以看出南韓在這一波日韓貿易戰關鍵零組件受制於日本的情況下，災情有多麼慘重。

南韓股市八月以來下跌一一四．八四，跌幅達五．六七％，日本日經指數下跌一○○五，跌幅四．六七％，災情差不多嚴重，這次日圓成了避險貨幣，八月從一○九．二九升值到一○五．七九，這對一直引導日圓貶值的安倍政府又帶來沈重挑戰，日股下跌，日圓升值扮演了重要角色，日圓與美元成了兩大避險指標，美元指數一度達九八．九三二，最近才回落到九七．五，下一個要觀察美元走向，美元再走高，全球股市還會有壓力。

另外兩大避險商品，比特幣又回到一一六○○美元左右。最值得注意的是金價，黃金從一一六○．二七直奔到一四九○美元，在近一年之中上漲三成，這是大多數市場人士沒有預料到的！還有一個避險的債市，美國十年期債券殖利率都跌破二％，且利率倒掛現象沒有改善，這是資金避走風險性資產的現象，在這種情況下，股市以回檔居多。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2051期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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