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MSCI指數連六季調升陸股佔比　摩根：A股大型龍頭可望受惠

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▲陸A股大跌　人行行長：主要受情緒影響「投資者應冷靜」。（圖／視覺中國）

▲ MSCI指數連六季調升陸股佔比，A股大型龍頭可望受惠。（圖／視覺中國）

記者李瑞瑾／綜合報導

明晟（MSCI）於今（8）天公布最新季度調整結果，台股各項指數成分股不變，中國大陸於MSCI新興市場指數和MSCI新興亞洲指數的權重已連續六季獲得調升，但新興亞洲權重已經連續第二季遭到調降，新興歐非中東則獲調升。

摩根投信表示，觀察三大新興區域在MSCI新興市場指數的權重變化，新興歐非中東再獲調升0.99%至16.63%，已連續第二季獲得調升，因而排擠到新興亞洲及拉丁美洲的權重，分別遭調降0.69%及0.30%，其中，新興亞洲權重已經連續第二季遭到調降。

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陸股權重連六季獲調升

檢視MSCI新興市場指數和MSCI新興亞洲指數中成份國的本次權重變化，摩根中國雙息平衡型基金產品經理張致寧表示，儘管近期美中貿易戰火越燒越旺，卻不影響MSCI調升陸股於指數中的佔比，中國大陸於MSCI新興市場指數和MSCI新興亞洲指數的權重已連續六季獲得調升，不論是調升幅度或權重，均明顯領先其他亞洲國家，國際資金現階段對中長線陸股的投資的偏好可見一斑。

反觀其餘亞洲國家權重本次都遭到排擠，其中，韓國自2017年二月以來，已連續11季遭到雙降，本次遭到雙降幅度最大，在MSCI新興市場指數和MSCI新興亞洲指數又再度遭調降0.31%和0.28%。

張致寧指出，本次季度調整結果將於8月27日收盤後生效，有鑑於氣期資金流入陸股趨勢持續，大型A股納入因子由10%調升至15%，A股仍可望受惠被動型配置水位提高，尤以大型龍頭股為最，短線可透過多元配置或收益型策略因應震盪加劇的市況

▲▼人民幣。（圖／記者張瑋庭攝）

▲人民幣匯率短期仍有大幅波動。（圖／記者張瑋庭攝）

張致寧分析，貿易戰衝突擴大下，短期內雖然人民幣波動可能進一步提高，但維穩匯價、加強監管出境資金仍會是中國大陸當局現階段的因應策略。

對於大陸題材的投資布局，張致寧說明，中長期仍看好「中國股市成長策略」，以主動式由下而上選股，選擇長期增長潛力良好、品質與流動性較佳的標的，包括營收以內需為主的消費產業、大型龍頭醫保公司、科技板塊中如軟體、5G、AI等長期增長題材。或透過「中國股市收益策略」，以偏大型藍籌的高息A股搭配中國債券方式參與A股成長，將是相對穩健的選擇。

此外，張致寧補充，全球央行偏寬鬆態度，包括聯準會「預防性降息」上路，且印度、印尼、南韓、巴西等多個亞洲與新興國家均啟動降息，人行近期擴大寬鬆的可能性也大幅提高下，預期下半年全球資金仍相當充沛

歐非中東成唯一獲調升的新興市場

另一方面，摩根全方位新興市場型基金產品經理張瑜倫指出，歐非中東成為本次唯一獲得調升的新興市場，因為多家沙烏地阿拉伯上市公司於本次被納入指數中。

張瑜倫分析，雖然中東地緣存有政治風險，但部份國家致力於結構改革，經濟成長爆發力有目共睹，加上資本市場開放題材的拉抬，國際資金態度也跟著轉偏多

張瑜倫進一步指出，沙烏地阿拉伯自2016年以來宣布「願景2030」（Vision 2030）改革，讓產業經濟發展更加多元發展，並透過增加民間就業機會來降低失業率，因而吸引包括MSCI、富時羅素和標普道瓊等國際知名指數編纂公司逐步將沙國股市納入基準指數。

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關鍵字：MSCI,摩根,台股,中美貿易戰,陸股,A股

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