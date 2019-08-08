MSCI季度調整台股成分股不變　富達：後市關注基本面與國際動向

▲ MSCI 本年第三季度調整，台股權重維持不變。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

明晟（MSCI）於今（8）天凌晨公布季度調整結果，台股在全球標準型指數、全球小型指數、全球微型指數等各項指數成分股不變，調整結果將於台灣時間8月28日收盤後生效。

富達投信基金經理人白芳苹表示，統計本次MSCI主要指數成分股調整，主要調整中國A股股票增10檔、刪1檔，是亞太地區中變化最大的市場。雖此次季度調整將中國A股的納入因子由10%上調至15%，將排擠其他國家指數權重，但新興市場當中，MSCI台灣指數仍為表現較強者，故原本市場已預期台股權重有望持平。

請繼續往下閱讀...

白芳苹指出， MSCI 本年第三季度調整，台股權重維持不變，對資金移動與整體大盤影響中性看待，後市仍將關注個股基本面、國內外景氣趨勢、美中貿易戰、及聯準會利率政策。

回顧7月各國股市的表現，亞太地區以澳洲股市及台灣加權指數表現較為亮眼，分別上漲2.93%、0.89%；7月MSCI台灣指數也上漲0.7%，表現居前。在MSCI台灣指數與高權重其他國家的比較上，也顯著優於MSCI南韓（權重12.4%）及MSCI印度指數（權重8.97%）。

展望後市，白芳苹認為，儘管美中貿易戰近期加劇，加上全球經濟衰退疑慮，連動國際股市下，台股震盪整理期料將延長，但由於全球主要央行政策轉寬鬆，有助於提供景氣支撐；川普突然其來的加徵關稅，對廠商的投資佈局有所牽動，但廠商也已有所因應，故破壞力應是漸次減弱。

另外，政府積極推動台商返台投資方案，根據統計，截至八月初，已經有102家台商返台，吸引投資金額高達5047億元，將有利於台灣經濟發展，白芳苹表示，綜上拉回布局以績優電子藍籌股、受惠台商回流之金融與傳產個股均衡布局，將是震盪整理期間穩健的投資策略。