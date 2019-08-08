雪梨歌劇院曾得過！大陸7建築入圍2019年世界結構大獎

▲港珠澳大橋。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

世界結構大獎（The Structural Awards）網站公佈了2019年入圍名單，其中包括港珠澳大橋的香港港口客運大樓。比賽官網指出，評審們對其屋頂上能重複使用的新穎模板留下了深刻的印象。同樣入圍的大陸建築物還有北京中信大廈、長沙國際會展中心和杭州奧體博覽城網球中心等。

《參考消息》引用俄羅斯衛星通訊社8月5日報道指出，港珠澳大橋和香港戲曲中心入圍結構創新獎，北京中信大廈入圍高聳或細長結構類獎項，長沙國際會展中心、杭州奧體博覽城網球中心、青島世界博覽城入圍大跨度結構類獎項，潭溪山懸崖玻璃橋入圍行人天橋類獎項。

▲長沙國際會展中心一期工程主體建築。（圖／翻攝自《新華社》）

港珠澳大橋是連接香港大嶼山、澳門和廣東珠海的大型跨海通道，於2009年12月15日動工，2018年5月23日完工，同年10月24日通車；設計壽命為120年，現為世界最長的沉管隧道以及世界跨海距離最長的橋隧組合公路。

世界結構大獎1968年由英國工程師協會（Institution of Structural Engineers）發起，共設置12個主要獎項。在過去50多年中，包括雪梨歌劇院、法國巴黎龐畢度中心、英國威爾士塞文橋等設計都曾經獲得獎項。