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無懼美課稅／人民幣匯率神助攻　7月出口不減反增

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▲中國大陸周四（８日）公佈的貿易數據優於市場預期。（圖／路透）

▲中國大陸公佈的貿易數據優於市場預期。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

儘管美國提高關稅導致中國大陸的經濟壓力變大，不過，中國大陸8日公佈的貿易數據竟意外地優於市場預期，7月出口不減反增，較去年成長3.3%。

這個世界第二大經濟體的貿易數據顯示，7月份以美元計價的出口與去年同期相比成長3.3％，不過與去年同期相較進口下降5.6％。根據中國海關總署的數據，該國7月的整體貿易順差為450.6億美元（約新台幣1.42兆元）。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，中國大陸7月對美國的貿易順差為279.7億美元（約新台幣8846.9億元），低於上個月的299.2億美元（約新台幣9463.6億元）。累計1月至7月，中國大陸對美國的貿易順差總額為1685億美元（約新台幣5.3兆元）。

安聯全球投資（Allianz Global Investors）分析師陸宇表示，受到人民幣兌美元匯率走弱，有助中國大陸產品出口數字表現。

然而，花旗（Citi）分析師的研究報告指出，外部需求疲軟和懲罰性關稅將持續抑制中國大陸出口成長。與此同時，商品價格下跌，以及中間需求下降皆可能拖累7月份的進口成長。

根據《CNBC》報導，受到中美貿易戰影響，中國大陸經濟受壓抑，成長緩慢。近期公布的經濟數據就明顯反映出此效應，中國大陸第二季的經濟成長與去年同期相比成長6.2％，這是27年來的最低水準。

此外，該報導表示，川普上周威脅要從9月1日開始對3000億美元（約新台幣9.4兆元）的中國商品徵收10％關稅，花旗分析師表示，這將使中國大陸的出口減少2.7％，並拖累經濟成長50個基點。而且，美國指責中國大陸操縱匯率，這顯示兩國之間的緊張局勢短期內不會改變

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