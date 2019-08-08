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台股抗跌表現勝過陸韓　證交所：基本面穩健、跌幅較小

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▲台股29日終場上漲6.48點，報10713.55點作收，成交量1334.93億元，月線得而復失。（示意圖／記者張一中攝）

▲ 台股因基本面穩健，跌幅較亞洲其他國家都小。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

受全球貿易協商不確定性拖累，世界主要國家股市於8月初皆面臨一波修正，其中台股表現也受到連動波及，不過相較於其它亞洲主要股市，台股表現抗跌，整體指數表現跌幅較小。

自MSCI前季調整基準日4月17日至本季調整基準日7月18日之間，上證指數下跌11.09%，韓國KOSPI指數下跌7.99%，台灣加權指數則微幅下跌1.8%，顯示台股表現較陸、韓都佳。

請繼續往下閱讀...

證交所指出，台股基本面仍屬穩健，依據上市公司公告108年6月營收顯示，累計今年1至6月全體上市公司營收總計15兆1,810億元，較去年同期成長2,227億元，漲幅1.49%，較前年同期成長1兆3,127億元，漲幅9.47%。

另外，主計處日前公布108年第2季經濟成長率概估為2.41％，較5月預測數大幅上修0.63個百分點；併計第1季，上半年經濟成長率概估為2.07％。

證交所表示，為響應政府新南向政策，證交所持續致力於推展海外招商活動，於8月初赴越南、柬埔寨等地招商，並辦理座談會，把握中美貿易戰部分供應鏈移轉東南亞國家的機會，拓展新南向商機。為加強台灣資本市場動能，也規劃赴全球金融中心及潛力新市場引資，爭取主動及被動型機構投資人來台與上市公司會面，上半年已辦理6場次，下半年預計安排赴新加坡、馬來西亞及泰國等地，吸引國際長期資金進駐台股。

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關鍵字：證交所,台股,陸股,韓股,上證

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