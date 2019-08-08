強震猛搖嚇醒！台北哥「秒抱最強小三奪門」　回房下場慘...正宮淡定復仇

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

清晨規模6.0強震嚇醒北台灣民眾，正值劇烈搖晃中，台北一名男網友下意識反應，就是抱著寶貝女兒飛速奪門，留下仍賴在床上的老婆，事後他返回房間，慘被太座大人「制裁」，而結局莫名戳笑不少人。

宜蘭縣外海今（8日）清晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，北台灣「晃超大」，讓大票睡夢中的人紛紛驚醒。家住台北的男網友就在「爆廢公社二館」分享一段小插曲，「地震當下我老婆還在睡，請問我該放棄她嗎？已經抱妹妹要奪門而出了。」

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▲正宮帥氣地把原po踢下床。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

雖然內心有猶豫片刻，但男網友最終還是做出選擇，不過他也解釋，「不是我不顧她，是我老婆很淡定的說，等等就停了，那我當然不管啦」。對此，網友們不禁笑回，「女兒比較重要...這是對的」、「身為男人都要抱，不能放棄」、「她應該是嚇暈了吧」、「果真是地表最強小三，爸爸一心只顧女兒，如果我老公這樣，我可能會把他掐死」、「果然小三才是最重要的人」。

好笑的是，原po不忘更新後續發展，在他鬆了一口氣返回時，才驚覺真正可怕的還在後頭，但也只能含淚接受懲罰，他苦笑道，「剛回房間的時候，我就被踢下床了。」

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