地震狂搖！房間燈罩猛砸下...正妹衰被擊中　腳上秒現「超深血縫」滿床碎片

▲凌晨5時28分的一場地震，讓她腳上秒多一道血縫。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者戴若涵／綜合報導

宜蘭外海8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，震源深度22.5公里，整個北台灣劇烈搖晃，不少民眾在睡夢中被搖醒，各地也傳出零星災情！一名正妹房間內的電燈在地震中被震落，不巧砸到她的腳上，只見一條血紅色的裂縫出現在她白皙的皮膚上，看起來相當駭人！

家住台北的正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，「認真問這個傷口能不縫嗎......地震把我房間燈震下來砸爛我的腳」，只見她靠近足踝附近的皮膚上多了一條血紅色的裂縫，看起來有一定深度，令人感到怵目驚心！

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▲▼正妹PO出「災後現場」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

而肇事的元凶「電燈燈罩」則是在她的床上碎成一塊一塊的玻璃碎片，完全看不出原貌，只剩燈泡還乖乖待在天花板上，也讓正妹忍不住在個人臉書上喊，「一大早就見紅，太悲慘了吧！」。

許多網友見到照片後，紛紛留言建議，「這要縫，太深了」、「這個要縫要打破傷風」、「去看診一下會比較好哦，怕有碎片在傷口裡」、「去急診，怕有碎玻璃殘留」、「傷口感覺蠻深的，快去醫院縫」。

▲正妹腳上傷口相當深，令人感到怵目驚心。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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