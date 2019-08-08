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道瓊上演逆轉行情！狂跌600點後反彈收小跌　台股小幅開低後翻紅

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▲▼美股,股市,紐約證交所。（圖／路透社）

▲ 道瓊指數昨日開盤狂瀉600點，隨後反彈收小跌。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

各國央行紛紛宣布降息，引發全球經濟衰退恐慌，道瓊指數昨（7）日開盤狂瀉600點，隨後反彈收小跌。台股今（8）日開盤則是開10,383點，小跌3點，隨後翻紅上揚至10,402點。

道瓊昨日上演逆轉行情，印度、紐西蘭、泰國央行接連宣布降息，引發全球陷入經濟衰退的恐慌，川普還在推特發表應該要降息三碼使美國贏得中美貿易戰的言論，使道瓊開盤下跌逾600點，而後隨人民幣兌美元跌勢趨緩，道瓊跌勢才收斂，終場下跌22.45點，收26007.07點、跌幅0.09%。

請繼續往下閱讀...

美股其他三大指數則小幅收漲，那斯達克指數上漲29.56點，收7862.83點、漲幅0.38%；標普 500 指數上漲2.21點，收2883.98點、漲幅0.08%；費城半導體指數上漲10.35 點，收1452.12點、漲幅0.72%。

台股昨日開高，隨後在平盤上震盪，尾盤小幅下挫收跌28點；今日開盤則是開10,383點，小跌3點，隨後翻紅上揚至10,402點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤3820元、漲0.79%；台積電（2330）以平盤248元開出；鴻海（2317）以72.8元開出，小跌0.13%，隨後也翻紅上漲0.55%來到73.3元。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光

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