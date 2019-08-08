巴黎聖母院屋頂設計公佈！尖頂上漂浮著「特殊裝置」　半世紀開放1次

▲巴黎聖母院屋頂設計大賽中國建築師作品奪冠。（圖／翻攝自GoArchitect官網）

記者鄭思楠／綜合報導

建成760年的巴黎聖母院今年4月被一場大火燒毀，標誌性的尖頂被燒斷坍塌，中世紀的木結構屋頂被完全摧毀。未來的巴黎聖母院應該是什麼樣子？全球設計師們爭論不休。一場巴黎聖母院教堂設計競賽近日公佈，在超過56個國家200多名設計師投稿下，中國的2位設計師蔡澤宇和李思蓓奪冠。

據《每日經濟新聞》報導，大火之後，法國總統馬克宏稱，打算在5年內恢復巴黎聖母院。對此，獨立出版公司GoArchitect舉辦了一場巴黎聖母院教堂設計競賽（The People's Notre-Dame Cathedral Design Competition），旨在為今年4月大火後的巴黎聖母院的未來創造一個新的願景。

大賽有超過56個國家200多名設計師投稿，投稿作品總數達226件，並有3萬名網友參與投票。這次設計大賽的冠軍作品5日公佈，是巴黎心跳（PARIS HEART BEAT）。

新塔尖設計成多面鏡，與鏡面屋頂一起柔和地發射著周圍的景觀。每時每刻，這座建築將都會有新的外觀，與不斷變化的城市環境相匹配。通過反射，建築、城市和時間之間建立起緊密聯繫。尖頂上還將漂浮著一個時間膠囊，每半個世紀開放一次。

▲奪冠作品取名《巴黎心跳》。（圖／翻攝自GoArchitect官網）

資料顯示，蔡澤宇在杭州長大，後來就讀於北京清華大學，攻讀建築設計，再後來去了美國康乃爾大學（Cornell University）讀建築學碩士。

蔡澤宇去年12月在「建築學院」網站上推薦了一篇義大利建築師倫佐•皮亞諾（Renzo Piano）的演講。當時，網站對推薦人的介紹中顯示，他曾在倫佐•皮亞諾義大利事務所實習，現就職於芝加哥SOM。SOM建築設計事務所（Skidmore, Owings and Merrill）成立於1936年，是世界頂級設計事務所之一。

「巴黎心跳」的另一位設計師李思蓓的相關資料更少。僅有的資料顯示，李思蓓來自北京，本科就讀於北京工業大學，隨後也去了康乃爾大學，目前同樣在芝加哥SOM工作。不過，根據個人領英帳號的資料推測，她是位「90後」女生，如今還不到30歲。