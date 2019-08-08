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「Mr. Onion」母公司天蔥爆發經營權之爭　今召開股臨會全面改選董事

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▲天蔥國際表示，隨著經營策略調整奏效，將力拼今年底前達成損益兩平。（圖／天蔥提供）

▲天蔥國際表示，隨著經營策略調整奏效，將力拼今年底前達成損益兩平。（圖／天蔥提供）

記者林淑慧／台北報導

餐飲品牌Mr. Onion、點8號的母公司天蔥國際，日前爆發經營權之爭，公司派透過獨立董事今（8）日將召開股東臨時會，將全面改選董事；公司派盧俊賢兄弟持股超過20%，將力拚董事席次過半，徹底掌握營運主導權。

天蔥國際以平價牛排起家，近年積極重整旗下事業，不過內部董事意見分歧，獨立董事吳佳蓉因天蔥現正面臨公司淨值偏低，認有儘速改組董事會暨改變資本結構之必要，以凝聚股東共識，訂於108年8月8日召開臨時股東會全面改選董事及獨立董事。

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據悉，天蔥董事會中公司派與市場派陣營席次相當，分別握有四席董事席次，以致公司派盧氏兄弟儘管手中持股多於市場派陣營，但公司重要營運方針的討論，在董事會中常受限於董事席次未過半而無法落實。

依據年報，天蔥國際董事會成員包括：董事長盧俊賢、自然人董事陳素綾，以及獨董洪碧蓮及吳佳蓉，上述為公司派陣營；而市場派陣營共四席，分別是負責人為方財源的「方元投資」、自然人董事陳俐彣，以及獨立董事鄭秀惠與游慈卿。

天蔥國際表示，董事長盧俊賢兄弟掌握逾20%股權，公司派今日召開股東臨時會全面改選，可望從市場派手中拿回部分董事席次，以期掌握董事會過半席次，讓董事會日後能順暢運作，衝刺公司轉型營運。

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關鍵字：Mr. Onion,點8號,天蔥,股價,股東會

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