影／食品龍頭超會賺！統一上半年獲利首度突破百億大關 毛利率34.91%史上新高

記者林淑慧／台北報導

食品龍頭統一企業發佈最新財報，今年上半年營收達新台幣2222.72億元，稅後淨利110.46億元，不僅年增13.1%，更是首度上半年獲利突破百億大關；統一表示，受惠於價值營銷挹注獲利，推升上半年毛利率達34.91%，創史上新高紀錄。

▲食品龍頭統一企業2019年上半年毛利率達34.91%，創史上新高紀錄。圖為統一企業董事長羅智先。（圖／記者林淑慧攝）

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統一企業表示，上半年主要獲利成長動能來自台灣及統一中控食品事業部，透過價值營銷挹注毛利額及獲利，加上轉投資統一超商持續穩定獲利，推升統一上半年每股稅後盈餘1.94元，優於去年同期的1.72元。。

統一企業主管表示，台灣及統一中控秉持品牌價值營銷，通路庫存持續健康操作，優化產品新鮮度，使上半年食品事業部整體營收較去年同期增加26.16億元，成長4.3%。

統一中控本期淨利人民幣9.98億元，較去年同期成長39.6%，主要是原物料價格下降、政府減稅降費優惠政策以及持續優化產品結構等，推升毛利率由去年同期33.5%，上升3.1個百分點至36.6%，且各項費用支出等符合效益精進原則，致營運績效提升，致本期淨利大幅成長。

轉投資統一超商的本期淨利為新台幣54.98億元較去年同期成長6.3%，主要是營收成長及去年因應營所稅率調增3%，產生一次性入帳所得稅費用，本期所得稅費用較去年同期減少。

統一實業的本期淨利為新台幣4.48億元較去年同期減少7.26億元，衰退61.8%，主要是去年同期有處分大陸江蘇及無錫廠土地廠房資產利益7.48億，排除此去年一次性收益差異後獲利與去年同期相當。