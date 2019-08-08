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一起去旅行！永慶房屋斥資3千萬元送員工旅遊去！

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▲永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲永慶房產集團董事長孫慶餘為員工營造幸福職場，每年除了提供「海外獎勵旅遊」，還推行「彈性工作8小時」制度，讓員工工作與生活平衡。

圖、文／永慶房屋提供

幸福企業永慶房屋年年送績優員工出國旅遊！為獎勵與慰勞員工，永慶房屋每年斥資上千萬，舉辦「年度海外獎勵暨員工旅遊」，這些年來，永慶房屋的同仁們足跡遍布巴黎、夏威夷、澳洲、美國、日本及全台各大旅遊勝地！而今年，永慶海外獎勵旅遊再升級，送員工到豪華的杜拜見證沙漠中的奇蹟之城，此外，還有沙巴、蘇美島等島嶼天堂，就是要讓員工在大海的環繞下過暑假！

杜拜、沙巴、蘇美島 永慶海外旅遊陽光沙灘美景好誘人
今年永慶房屋總計有超過400名的第一線經紀人與其眷屬，可以飛到杜拜、沙巴島、蘇美島等地受「沙漠奇蹟、陽光沙灘」。而集團的員工旅遊，也在八月份展開，預計將有近3000名員工與其眷屬參加，總計花費超過3千萬元！今年永慶共規劃北、中、南、東多條路線讓同仁選擇，不僅部門同仁可在工作之餘輕鬆聯誼，員工眷屬也可以有一起有個開心的暑假！

永慶房產集團人資部經理塗振宏表示：「永慶房屋是讓大家工作與生活平衡的幸福職場！因為我們相信適時的休閒，可以為同仁們身心充電、讓同仁們上班更有衝勁，表現更好！旅遊就是一種很好的休閒，不僅可以帶走壓力、增廣見聞，還可以維繫與家人和朋友間的感情。永慶房屋辦理海外獎勵旅遊與員工旅遊，就是希望為同仁們有更多休閒的時光，充分休息回來再衝刺！」

▲永慶房屋。（圖／永慶房屋）

請繼續往下閱讀...

▲永慶房屋2019年海外獎勵旅遊，主題是「陽光沙灘美景」，送同仁到海島度假！

連莊得獎遊法國、杜拜 成績越好 玩得越多！
26歲的陳競皓才加入永慶房屋三年，已連續兩年都獲得永慶房屋「年度海外獎勵旅遊」的最大獎，去年獲得「法國雙人行」，今年又獲得「奢華天堂杜拜之旅」，讓同仁直呼超羨慕！除了公司的海外獎勵旅遊，陳競皓也和同事組團到曼谷和峇厘島玩，陳競皓分享：「今年5月和同事們聊到旅遊經驗，發現我們都沒去過曼谷，當下就相約一起去曼谷，馬上訂機票，6月就飛出去玩，這種說走就可以走的生活，真的挺開心的！」

陳競皓表示：朋友都以為房仲業一定超級忙，為了業績都不能休假，但在永慶房屋，我們強調團隊合作，我負責銷售的房子，其他同事會一起尋找合適的買方，不用擔心業績會被搶走，當然可以放心的好好休假。
除了和朋友出遊，陳競皓當然也沒有忘記家人，他已規劃好明年1月要帶父母到張家界旅遊，陳競皓進一步補充：「我明年安排帶爸爸媽去張家界看大峽谷！希望最喜歡看山景的爸媽，會喜歡我送的這個禮物！」

▲永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲今年永慶房屋總計有超過400名的第一線經紀人與其眷屬，可以飛到杜拜、沙巴島、蘇美島等地。

百萬戰將陳競皓 LoL鑽石玩家 線上線下拚戰都一流
享受生活的陳競皓，在工作上的表現也超級亮眼！他曾創下連續6個月單月業績破百萬，多次獲得「百萬戰將」的殊榮，2018年更是衝出年度總銷售55間房的優異成績，獲得年度個人業績第3名！2019年6月陳競皓再度破自己的紀錄，在永慶團隊的加持下，短短一個月內成交12件，等於每周成交3件，成績傲人！完全體現「工作成績越好，越是更要認真玩樂！」

除了是永慶房屋的百萬戰將陳競皓居然也是白金鑽石「牌位」等級的英雄聯盟電競玩家！陳競皓分享：「永慶有『彈性工作8小時』制度，我每天工作８小時，還是有時間可以上線拚戰，更棒的是，我現在年收破百，更可以毫無壓力的升級裝備，獲勝機率更大！」

今年上半年永慶房屋橫掃各大獎項，在創新、品牌、服務及最佳企業雇主等面向都有傲人成績，獲得國內外指標性大獎！除在「台灣服務業大評鑑」中更拿下同業難以超越的七連霸，而永慶房屋成功推動彈性工作8小時制度，再加上令人欽羨的高薪獎結構，以及員工旅遊等福利，讓同仁工作與生活平衡，二度榮獲由國際權威人力資源期刊《HR Asia雜誌》舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，也是唯一二度獲獎的房仲品牌，顯示永慶房屋對於同仁工作環境持續優化的決心獲國際肯定！

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關鍵字：永慶房屋,海外獎勵

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