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境外資金匯回專法經濟部子法再修正　會計師提醒5大要點

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▲境外資金匯回專法即將上路，外界關注相關子法規（圖／資料照、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

針對《境外資金匯回管理運用及課稅條例》經濟部日前再修正相關子法，資誠會計師事務所提醒想要依此法匯回的台商，必須要注意5大要點。

一，直接投資產業，不論以現金出資新設或增資營利事業，持有該營利事業的新股、出資額均需達4年，避免因股權移轉而脫離資金管理

二，購置技術支出範圍，將可包含專利權,營業秘密,專門技術等項目，但需留意，必須為取得該等專利權或技術的所有權，若只是被授權使用，仍無法符合範圍

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三，購置軟硬體設備支出，依目前草案說明不包含租用形式，因此融資租賃或許可能被排除。惟，考量融資租賃與直接購置的本質相同，並兼顧鼓勵回台投資政策目的，建議主管機關可參考研擬中產創條例購置智慧製造/5G的子法相關規範，明定將融資租賃也納入適用範圍。

四，採透過創投或私募基金的間接投資方式，可投資國內外事業，此次經濟部預告子法規中，新增不能投資國外金融商品，且國外被投資事業金額累計不得超過資本額25%的限制，避免引導資金回台後又流出境外，不符合立法目的。

五，投資計畫相關必要支出限額由30%下修為20%，可能侷限投資計畫的執行效果，建議主管機關維持7月26日預告草案的30%，甚或可提高至50%，以更加落實政府鼓勵資金回台實質投資的美意。

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關鍵字：境外資金回台,子法,財政部,經濟部,金管會,上路,8月中

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