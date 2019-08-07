一年減少49億元！北市抗議廢除印花稅　財部：中央會補助

▲台北市強烈反對政府廢除印花稅。（圖／記者葉南州攝）

記者吳靜君／台北報導



台北市財政局今（7）日發新聞稿「強烈表示反對」，並批評此決策是「中央請客、地方買單」，請行政院在未徵得全國各地方政府同意前，收回廢除印花稅的決策。財政部回應，廢除印花稅之後，將會依照法律規定補足財源缺口，至於補助規模應該如何訂立，將會找地方政府共同討論。

107年全國印花稅收入約121億元，台北市即占49億元，且有逐年成長趨勢，「行政院說廢就廢的決策勢必嚴重衝擊地方財政」。台北市財政局表示，目前國家財政狀況根本沒有能力廢除任何一項稅目，實在不應僅聽部分建言即做出「中央請客、地方買單」的決策。

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財政部表示，印花稅屬於地方財源，如果因為修法而使印花稅收減少，依法中央政府必須替地方政府籌措財源，一定會彌補地方的財政缺口。財政部表示，會思考廢除印花稅，主要是印花稅確實有許多不合時宜之處，過去稅改革委員會以及立委都有提出過要廢除印花稅，但是多因為卡在無法找到替代財源而沒有進展。實務上，印花稅也很難掌握，且容易有漏報的情形，加上進入數位時代，交易憑證改變，許多都是以電子化作為交易憑證，是否列入印花稅的課徵範圍，容易產生爭議。

至於如何尋找替代財源？財政部表示，目前很難以新增稅目或者是編列「計畫型補助」來補足地方財源，但是已經來不及編入明(109)年的預算，如果印花稅廢止若明年就要上路，缺口部分則由主計總處與地方研商。長期而言，財政部認為，仍希望可以修正「財劃法」才能解決中央與地方的財政問題。