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首創銀行App結合網路餐飲平台　直接訂餐廳最高享20%回饋

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▲▼星展銀行今日宣布與EZTABLE獨家合作，首創銀行APP與網路餐飲平台業者串接。（圖／記者紀佳妘攝）

▲星展銀行今日宣布與EZTABLE合作，首創銀行APP與網路餐飲平台業者串接，打造一站式輕鬆完成餐廳預訂。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行（台灣）今（7）日宣布與EZTABLE獨家合作，首創銀行APP與網路餐飲平台業者串接，卡友不僅能尋找信用卡優惠的餐廳，還能查詢餐廳評價及預訂，通通在手機APP上一次搞定。

星展台灣消費金融處信用卡暨無擔保貸款部執行董事林群凱表示，星展台灣從2017年合併澳盛銀行信用卡業務，並於2018下半年開始推出各式產品，發卡動能表現還不錯，致力於推出金融創新服務，這次與EZTABLE平台合作，首創銀行APP與網路餐飲平台業者串接，不僅能輕鬆找到所需的餐廳，更可直接使用星展信用卡預付訂金，一站式輕鬆完成餐廳預訂。

請繼續往下閱讀...

星展銀行在2017年底推出星展Card+數位服務，透過星展Card+，卡友可以輕鬆瀏覽信用卡帳款、繳卡款、辦理分期付款、登錄活動，以及線上開卡、加辦新卡、掛失補發信用卡、變更個人資訊等便利服務，如今更與EZTABLE獨家合作，在星展Card+App中推出找餐廳的功能，卡友不僅能瀏覽星展信用卡優惠餐廳，更能找到EZTABLE平台上所有的各式餐廳，以及掌握這些餐廳在TripAdvisor上的評價。

針對這次與EZTABLE的獨家合作，即日起至2019年10月底止，透過星展Card+訂餐廳，最高可享10% EZCASH回饋，而8月針對星展飛行世界卡、豐盛無限卡、豐盛御璽卡的卡友，透過星展Card+訂餐廳，最高更可享20% EZCASH回饋。

此外，卡友透過EZTABLE eDM網址連結於星展專屬網頁成功申辦星展everyday鈦金卡，即可獲得888元的專屬刷卡金；另從即日起至2019年9月30日止，透過星展豐盛理財活動網頁成為星展豐盛理財新客戶，並透過星展Card+成功完成EZTABLE訂位服務並預付訂金成功，即可額外獲得EZCASH 1,000元。

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關鍵字：星展銀行,信用卡,餐廳,EZTABLE,APP,手機

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