受惠產品組合優化　群電第2季營收年增8%創新高

▲群電。（圖／群電官網）

記者姚惠茹／台北報的

群光電能（6412）今（7）日舉行法人說明會，公布2019年第2季合併營業額達83.09億元，年增8%，續創同期歷史新高，主要受惠於產品組合優化及成本結構改善；第2季合併毛利提升至13.35億元，年增31.5%，歸屬母公司稅後淨利3.35億元，年增50.3%；每股稅後純益0.88元，年增49.2%。

群光電能表示，在營收及獲利同步成長下，累計2019上半年合併營業額155.38億元，年增11.5%，合併毛利與營業淨利分別為23.72億元和8.27億元，年增分別為30.5%和135.0%。歸屬於母公司稅後淨利則為6.63億元，年增53.1%，上半年每股稅後純益1.74元，年增52.6%，創同期歷史新高。



同時，群光電能公布7月自結合併營收達32.74億元，月增率10.1%，年增率約15%，改寫歷史新高；自今年1月起，公司單月營收已連續7個月創同期歷史新高，累計前7月自結合併營收達188.12億元，年成長達12.1%。



群光電能總經理曾國華表示，第2季PC相關及雲端智能產品營收均呈現雙位數年成長，帶動公司營運表現優於預期，雖然美中貿易戰況反覆，但也是考驗廠商競爭力的大好機會，目前已積極推動泰國建廠計畫，擴大市佔率，並受惠公司整體訂單狀況良好，對下半年展望維持樂觀看法。



法人分析，第3季開始PC市況逐步加溫，除了Intel CPU缺貨的問題得到紓解外， NVIDIA、AMD與PC品牌廠新款顯示卡在7月陸續上市，可望為電競PC市場注入活水，再加上Type C筆電和智慧家庭產品的需求相繼爆發，多箭齊發下，看好群光電能第3季營收季增率、年增率均可望達雙位數。