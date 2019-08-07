台商回流效果顯現　98家廠商前7月出口年增14%

▲台商回台投資，以及中美貿易戰影響，廠商產能移回台灣的效果逐漸發酵在出口上。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

「歡迎台商回台投資行動方案」至今年7月底，已有98家台商通過經濟部審查。財政部公布，98家廠商的7月的出口金額為29億美元，較去年同期增加4.9億美元，年增率高達20.1%；今年前7月的出口金額為179.6億美元，較去年同期增加22億美元，年增率達14.1%。

此外，就進口資本設備來看，7月年增幅度為34.1%，前7月的成長率為10%。財政部統計處表示，隨著回流台商出口明顯增溫，很顯然這就是「回流挹注」；另外，就進口資本設備（進口投資）的成長來看，雖然很多本來就是既定投資，但是隨著未來台商回台投資若可逐步落實，也會反映在進口表現上。

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8月出口金額 估計-0.5%到1.5%之間

根據財政部統計，7月出口金額為282億美元，較去年同期減少0.5%，累計前7月出口金額為1864.3億美元，較去年同期減少3%。外界好奇，8月出口表現預測，財政部表示，由於美國將在9月1日，針對中國大陸另外3,000億美元輸美產品加徵10%關稅，財政部估計，因預期性因素，廠商會提前拉貨、以及廠商進入傳統的旺季，所以8月的出口金額估計在-0.5%至1.5%之間。

台積電法說釋出好消息 出口逐季走高

此外，中美貿易戰陷入膠著之外，日韓貿易也掀起爭端，日本與南韓日前互將對方從貿易優惠的白名單剔除，兩國關係交惡。台灣有機會從中獲益。財政部表示，目前日本的出口的原料台灣還無法取代，但是有機會享受轉單效益的是DRAM（動態隨機存取記憶體），但是至7月止出口效益還不明顯，財政部認為，仍要後續觀察。

就下半年的整體表現來看，財政部認為，今年旺季效應干擾多，中美關係時好時壞，但是電子產品是我國主力，加上台積電的法說也釋出好的訊息，低潮已過，包含5G的布局、高階智慧手機的出貨，出口逐季走高的趨勢仍然不變。