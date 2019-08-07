人民幣11年來首度貶破7　匯率恐成中美貿易談判籌碼

▲人民幣日前貶破7重要的心理關卡，引發市場恐慌情緒升溫。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰談判陷入僵局，加上人民幣貶破7心理關卡，再度引發金融市場動盪不安。玉山金財務長陳美滿今（7）日表示，人民幣匯價貶破7元不會是常態，除非是中美貿易談判陷入僵局，且美國總統大選是明年11月，人民幣仍有機會回升至7，因此對人民幣未來匯價持保守看待，可能站在7以上，也可能拉回7以下。

玉山金今天舉行法說會，總經理黃男州會中談及人民幣匯率時表示，2008年以來人民幣匯價從未貶破7，因此本周貶破7元關卡，當時新台幣成交量達32億美元，一舉創下近10年以來新高，顯見人民幣摜破7元關卡，對亞洲市場來說是有一些影響。

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未來是否從貿易戰轉為匯率戰，黃男州指出，美國和大陸兩國之間的碰撞並不會一時半刻有解，需要花較久的時間互相調整腳步，而近期人民幣貶破7元之際，美國政府將大陸列為匯率操縱國，後續將仔細觀察發展變化，預估美國明年總統大選前，中美之間的摩擦仍會持續進行。

玉山金財務長陳美滿也提及，美國聯準會（Fed）7月底降息1碼，這次屬於「預防性降息」，主要是美國經濟表現還不錯。至於未來Fed是否啟動降息循環，她則持保守看待，不認為這次降息1碼會是降息循環的開始。

陳美滿指出，人民幣匯價貶破7元不會是常態，除非是中美貿易談判陷入僵局，且美國總統大選是明年11月，因此人民幣仍有機會回升至7；事實上，玉山金內部早有預估今年人民幣會貶破7，最主要是中美貿易談判和加徵關稅所致，因此是預期中的事。

不過，陳美滿說，與以往不同的地方在於，人行並沒有事先暗示，往年通常會提早在市場釋放消息出來，因此在這種情況下，可能是一種籌碼、政策性考量，未來會密切觀察人民幣匯價與客戶的風險；至於是否帶動資金回流，她認為，台商資金回流確實看到了一些效果。