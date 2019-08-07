NCC公布5G得標者共用頻率及設置網路原則　13日公開說明



▲5G通信時代來臨（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會（以下簡稱NCC）7日委員會議審議通過「5G得標者設置網路及共用頻率原則討論案」，並將於8月13日上午召開公開說明會，聆聽各界意見。

NCC說，電信管理法雖於6月26日經總統公布，依該法第95條規定，施行日期由行政院定之，惟目前行政院尚未公布施行日；為讓有意參與此次5G競價者，對過渡時期法規的調適能有正確的認知，降低參與競價者對這次競價所可能承受的風險，NCC特別訂定這項原則。

NCC考量本次釋出3.5GHz及28GHz等5G頻段，因其物理特性因素，需要大規模的資金投入，所以有必要盡早將電信管理法第58條中，有關於電信業者間共用頻率的原則對外說明，讓想降低成本之參與者能降低其成本，確保頻率資源有效利用，並加快5G基礎建設速度，後續的應用服務也能盡早推出，讓民眾也能早日享有5G所帶來的各項創新服務。



▲高通5G（圖／業者提供）



NCC強調，本次5G釋照仍是在現行的電信法架構下進行，得標者需先依電信法及其子法相關規定，建置電信網路及經營行動寬頻業務，等電信管理法正式施行，才能向本會申請轉軌適用新的電信管理法架構。而這項原則僅說明5G得標者於適用電信管理法施行轉軌後，其無線電頻率共用與公眾電信網路設置的相關原則，實際規範仍應依NCC刻正擬定的電信管理法相關子法之規定辦理。

NCC表示，將於8月13日上午召開公開說明會，歡迎產、官、學、研各界蒞臨提供寶貴意見。NCC將參酌各界所提意見，提請委員會議通過後，於開始受理申請時一併公告這項原則的具體內容，以利現行的電信法與新的電信管理法能順利銜接過渡。