世界首富貝佐斯也愛喝！「快樂檸檬」母公司前7月營收13.2億元創新高

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世界首富貝佐斯也愛喝！「快樂檸檬」母公司雅茗－KY前7月營收13.2億元創新高

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▲雅茗天地集團今（7）日公佈最新財報，今年前七月合併營收達13.2億元，更續創歷年同期新高紀錄。圖為雅茗天地集團董事長吳伯超。（圖／記者湯興漢攝）

▲雅茗天地集團今（7）日公佈最新財報，今年前七月合併營收達13.2億元，更續創歷年同期新高紀錄。圖為雅茗天地集團董事長吳伯超。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

讓世界首富貝佐斯也甘心排隊的珍奶業者、雅茗天地集團今（7）日公佈最新財報，在全球「瘋珍奶」的熱潮下，今年前七月合併營收達13.2億元，與去年同期相比成長4.28%，更續創歷年同期新高紀錄。

受惠邁入傳統茶飲銷售旺季，雅茗天地旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」加速擴張全球版圖，使得加盟商原物料備貨需求強勁。今日公布108年7月合併營收達新台幣2.15億元，年增3.34％、月增17.08％，創同期新高並登上歷史次高。

請繼續往下閱讀...

雅茗天地集團近年積極佈局海外市場，目前除已進駐舊金山、洛杉磯、紐約、波士頓、聖地牙哥、西雅圖、賭城等地以外，7月再於奧勒岡州波特蘭以及芝加哥，雙雙成功簽下新代理商，預計兩年開出9店。而8月份也將於聖地牙哥和舊金山再開出3家店，舊金山年底總店數預計可達30家。

雅茗主管表示，台灣珍奶在全球掀起「瘋珍奶」熱潮，雅茗天地集團趁勢搭上這班列車，加大國際布局力道並加速拓點；展望下半年，除了旺季效應再加上集團全球展店效益，Q3營收可望再攀峰，集團全年營收及獲利成長可期。

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關鍵字：快樂檸檬,珍奶,貝佐斯,雅茗

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