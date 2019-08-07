7月出口再度轉黑　較去年同期減少0.5%

▲財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

7月出口金額為282億美元，較上個月減少0.6%，較去年同期減少0.5%，累計前7月出口金額為1864.3億美元，較去年同期減少3%。

7進口金額為246.4億美元，較6月增加0.5%，較去年農期減少5.4%，累計前7月的進口金額1629.2億美元，較去年同期減少0.8%。7月出超35.7億美元，較去年同期增加12.6億美元，累計前7月出超235億美元，較去年同期減少43.7億美元。

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中美貿易戰紛擾拖累全球經濟成長動能，國際原物料價格隨之走緩，所幸部分廠商的生產線陸續移回國內，訂單移轉效應發酵，及積體電路外銷回溫，使得7月出口金額僅較去年同期減少0.5%。

7月出口當中，資通與視聽產品、電子零組件出口規模各創歷年單月同月新高，分別年曾25.7%、1.8%，累計前7月，資通與視聽產品受產能回流的挹注，強進擴增20.3%。7月出口國家當中，對美國出口創歷年新高，年增21.7%，累計前7月對美國、日本的出口規模為例最高，各增加18%與0.2%，對美國的占比攀升一成四，近13年的新高。

展望未來，中美貿易談判陷入膠著，日韓貿易爭端又起，國際前景的不確定性有增無減，加上高階智慧手機換機週期延長及市場趨於飽和，均牽制我國出口動能，但是隨著廠商調升在台產能配置，轉單效應逐步進入外銷旺季，以及5G、人工智慧、物聯網、高效能運算等新興商機推展，我國下半年出口可望回穩。

今年的出口情況來看，6月擺脫連續7個月負成長後稍微正成長0.5%，7月再度轉黑，但是財政部表示，下半年的減幅有逐步收斂的情況。