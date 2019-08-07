國安人員刷卡645萬買私菸　玉山金總座首度出面回應

▲玉山金控總經理黃男州。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國安人員藉總統出訪專機之便，夾帶走私免稅菸，刷卡金額竟可到645萬元，引發外界疑慮是否有洗錢之虞。玉山金過去僅以「本案已進入司法調查，不便評論」，今（7）日首度回應，玉山有符合一切程序，遵循洗錢防制等相關規定辦理，至於細節則要待司法調查結束後，才能對外說明。

玉山金今天舉行第二季法說會，由總經理黃男州親自主持，被媒體問及私菸案一事，他對此指出，一切情況都有向主管機關（金管會）報告，當時主管機關也對外說明，玉山有符合一切程序，對於洗錢防制等相關規定事宜，都有遵循辦理，原則上因進入司法調查，基本上沒辦法對外發言，一切發言由以主管機關對外陳述為主。

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以信用卡實務來看，黃男州表示，許多人到海外工作、買車或搬家，就有提高信用卡額度的要求，的確是只要與客戶進行確認，且用途上沒有問題，在業界上確實有這樣的情況，但最重要的是遵守法令規定，當然也按照實務上經驗來做，但對個案仍無法對外發言，待司法調查後才能對外說明。

針對私菸案，金管會先前對外表示，經過了解後，發現這名國安人員是以「預繳」方式取得銀行授權，也就是預先存一筆錢到信用卡扣款帳戶，取得銀行授權即可刷卡。

至於玉山銀行是否有缺失，金管會則說，目前玉山銀行已進行相關控管作業，並依照洗錢防制來調查，該案已進入司法程序，會督促玉山銀行協助司法調查。