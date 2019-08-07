涉黨政軍、市佔太高　富邦「觀天下」有線電視換照開公聽會



▲富邦集團台固MSO旗下的汐止「觀天下」有線電視（圖／播攝GoogleMap）



記者陳世昌／台北報導



富邦集團旗下有線電視「台固MSO(多系統經營)」5家系統之一的汐止「觀天下」申請換發有線電視經營許可執照，NCC(國家通訊傳播委員會)7日決議將召開公聽會，檢視整個富邦集團實質控制的有線電視，有無超過全國有線電視總訂戶數三分之一的法定上限，以及台固MSO上層投資者台灣大、富邦人壽、鴻海等公司有無黨政軍資金間接投資，作為審議「觀天下」換發有線電視經營許可執照之參據。

根據NCC統計，截到今年第二季為止，富邦概念的有線電視集團是台灣規模最大，最具影響力，旗下共有凱擘MSO的12個系統103.8萬戶，台固MSO 的5個系統55.3萬戶，合計17個系統159萬戶，接近全國市佔31.72%，若加上外圍關係系統台「大新店民主」，市佔直逼法定三分之一上限。



此外，台固MSO旗下共有5家有線電視系統，台固的上層是由大富媒體科技公司投資，而大富媒體科技的再上一層投資者是台灣大哥大，台灣大哥大的上層投資者則有富邦人壽、富邦證券，政府四大基金對上述股票上市公司多有投資。除此之外，鴻海也有投資台灣大哥大，一樣也有上市公司有黨政軍四大基金投資的問題。



NCC表示，「觀天下」的上層公司台固媒體與凱擘股份有限公司總體有線電視訂戶數合計有無超過全國有線電視總訂戶數三分之一及退輔基金與政府單位投資觀天下公司上層公司有無符合有線廣播電視法(以下簡稱有廣法)第10第1項等也將納入公聽會議題討論，提供當事人及其他利害關係人，就個案陳述意見並取得各方意見回饋，作為換照否准之參據。



NCC表示，《有線廣播電視法》105年修正後，第一個碰到按照新規定的換照案，往後台固旗下有線系統換照都需面臨相同檢視。



台固MSO旗下五家系統換照日期

觀天下有線電視事業股份有限公司－2019 0914

紅樹林有線電視股份有限公司 －2020 0829

永佳樂有線電視股份有限公司 －2020 1231

鳳信有線電視股份有限公司－2021 0731

聯禾有線電視 股份有限公司 2021 1108