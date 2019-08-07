Apple Watch霸主地位不動搖　Q2銷量佔全球出貨量近50%

▲2019年第二季蘋果智慧手錶Apple Watch的出貨量，幾乎佔據全球智慧手表市場的一半。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果在穿戴市場可說是取得了難以撼動的地位，據研究機構Strategy Analytics發布的最新數據，2019年第二季蘋果智慧手錶Apple Watch的出貨量，幾乎佔據全球智慧手表市場的一半，與第二名的三星差距高達30.5個百分點。

Strategy Analytics報告顯示，2019年Q2全球智慧手錶出貨量較去年同期增長44%達1200萬支。其中蘋果以46.4%的市佔持續霸佔全球智慧手錶市佔第一的寶座，出貨量從去年同期的380萬支增長50%至570萬支。Apple Watch的表現遠遠超越於第二名的三星及第三名的Fitbit。

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蘋果在最近一季的財報電話會議上透露了對穿戴設備的信心，不過以手錶起家的Fitbit卻在隔日發布了令人失望的財報。該機構執行總監莫斯頓（Neil Mawston）表示，蘋果成功避開Fitbit等競爭對手的激烈競爭，奠定其在智慧手錶市場領頭羊的地位。三星Q2出貨量約為200萬支，市佔15.9%；Fitbit全球智慧手錶出貨量從去年Q2的130萬支下滑至今年Q2的120萬支，市佔僅10%，較去年同期的15%下跌了5個百分點。

莫斯頓補充道：「在高端的智慧手錶市場上，Fitbit一直在與Apple Watch的兢爭間苦苦掙扎，而其新推出的Versa Lite智慧手錶在入門市場上的銷售也不盡理想。Fitbit現在需要迅速採取行動實現復甦，因為如今三星、Garmin、Fossil及其他競爭對手都開始跨足寶貴的健康領域。」