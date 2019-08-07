玉山金上半年獲利破百億大關　金控、銀行雙創歷年同期新高

▲玉山金控總經理黃男州。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

玉山金控（2884）今（7）日舉行法人說明會，公布2019年第2季營運概況，上半年自結稅後淨利達102.2億元，突破百億元大關，較去年同期成長10.5%，一舉創下歷史新高，子公司玉山銀行獲利成長14.4%，也攀上歷年同期新高。

玉山銀行存、放款動能強勁，截至2019年上半年，總存款較去年同期成長11.6%，其中外幣存款成長15.3%，外存餘額淨增量逾830億元，展現跨境及數位平台經營外幣金流的成效；總放款較去年同期成長9.7%，以企業的外幣放款及消金房貸成長較佳。

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玉山金控總經理黃男州表示，玉山金近年發展速度快，從1992年到2010年資產突破1兆元，歷經了18年的時間，第二個1兆元則用了7年，如今資產規模來到2.38兆元，以這樣成長速度，預期第三個1兆元不會太久；另從獲利來看，2014年首度整年獲利突破100億元後，今年上半年再度突破百億元關卡，獲利表現相當不錯。

此外，財富管理及信用卡業務在第2季展現高成長，貢獻整體淨手續費收入創上半年及單季歷史新高；財富管理第2季淨手續費收入較第1季增加21.8%，下半年會持續聚焦海外財管、企業主傳承及私人銀行服務。

隨著中美貿易衝突未解，玉山銀行掌握台商返台投資機會，自2018年開始成立專案小組，協助受貿易戰影響並有意回台廠商，迄今已有多家顧客取得額度，將帶動下半年企業放款持續成長。

黃男州指出，政府成立台商回流專案，根據政府統計，截至8月初，台商總投資金額達5,047億元，過去玉山銀行在亞洲布局不錯，其實在第一批通過的台商中，已有與玉山銀行接觸，加上境外資金匯回即將上路，預期對台灣經濟是有利的。