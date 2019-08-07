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影／情侶月薪共8萬　買房非夢事！專家：雙北27路段買得到

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記者張菱育／台北報導

七夕情人節到來，熱戀中的情侶若對未來有規劃，興起購屋的想法，以兩人月薪加起來共8萬元的話，在雙北市可以買到什麼樣的房子？據房仲業者統計，在台北市大多僅能購買套房型產品，其中又以中山區的選擇最多，但是到新北市則有機會購入中古大樓，包括中和、汐止、新莊等區的部分路段，都可以找到700萬元內的低總價房子，讓「情侶買房不是夢！」

▲▼新北市新莊副都心,帶看,看屋,廚房,房仲,情侶,夫妻,購屋。（圖／記者張菱育攝）

▲情侶購屋，示意圖。（圖／記者張菱育攝）

請繼續往下閱讀...

以兼顧生活品質來考量，若以每月的房貸支出佔收入的3分之1計算，兩人月薪8萬元，也就是每月約有2.7萬元可用在房貸支出上，房貸利率為1.73%、貸款年限共20年來試算，自備款需準備140萬元、可購屋的總價帶則約為700萬元。

根據永慶房產集團統計，台北市預算在700萬元內的購屋路段，共有14個路段符合條件，包括士林區重慶北路四段，總價550~670萬元可購置公寓或中古大樓；大同區的民生西路、民權西路、南京西路等，總價460~650萬元可購入套房、中山區則有4個路段可找到450~700萬元的套房。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑提醒，若為套房產品，要留意僅有部分銀行願意承貸，且成數約6成左右，因此頭期款相對要準備較多，而中山區套房屋齡多在30年左右，貸款年限也會受限在20年，且套房通常一層多戶、住戶較複雜，購屋人需要審慎評估。

而新北市預算在700萬元內的購屋路段，共有13個路段，包括三重區三和路三、四段、中正北路，公寓或中古大樓總價在400~700萬元間；中和區中正路、連城路、興南路二段等，總價550~700萬元可購買公寓或中古大樓；汐止區大同路二、三段、保一街、新台五路二段的中古大樓，總價在450~700萬元間。

中信房屋屋新莊副都心加盟店店長林家民指出，上新莊的中平路和中華路二段可找到低總價產品，但是案件少、屋主心態高，20年以上的中古大樓，每坪成交單價約30~33萬元，若要找低總價產品，僅能找20坪左右的沒車位2房。

謝志傑分析，新北市中、永和區低總價物件，多靠近山區，其他低總價路段多離捷運遠，交通是一項考量，若想要近捷運，則僅能選擇套房型產品。建議民眾在購屋前，先確認自身的貸款條件，是否能負擔頭期款以及日後的房貸，再進一步下手買房較為妥當。

▲▼台北市、新北市低總價可購屋區域、路段。（圖／永慶房產集團提供）

▲▼台北市、新北市低總價可購屋區域、路段。（圖／永慶房產集團提供）

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