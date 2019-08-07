投資美股好時機！經理人：短線震盪加劇難免　可逢低買進、分批布局

▲ 經理人認為，美股長線來看仍有投資價值。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易衝突重新點燃，在美國威脅對中國加徵新一輪關稅後，人民幣重貶，並暫停增購美國農產品，中美貿易戰、科技戰進一步演變為貨幣戰，投資人擔憂將衝擊全球經濟，導致美股重挫，亞股及歐股同步下挫，投資人紛紛湧向避險標的，國際金價走揚，公債及投資等級債價揚。

國泰ETF經理人蘇鼎宇認為，此時不是悲觀失望的時候，回歸基本面來看，景氣基期低，下跌可視為多頭中的快速修正，尋找進場時機、為下一步投資布局才是聰明做法。

請繼續往下閱讀...

根據美國財政部規定，若查明有經濟體操縱貨幣匯率，而該經濟體未能在一年內採取適當政策，將可對其採行包含金融制裁等手段。目前美方尚未對中國大陸宣布有關匯率操縱的制裁行動，但此舉給予美國持續加碼制裁中國藉口，川普透過加大對中國的施壓，以期能儘早達成目的。

未來觀察九月中方是否還會前往美國進行第十三輪談判，八月中旬將較為明朗；美國財政部的未來動作，若無想像中的嚴重或出現正面信號，則為投資訊號的浮現。

▲ 將大陸列入貿易操縱國是川普的手段，但下一步行動仍未明朗。（圖／達志影像／美聯社）

蘇鼎宇指出，短線來看，市場恐慌情緒蔓延，短線美股震盪加劇無法避免，但目前仍視為股市多頭走勢的修正，且歷史經驗顯示，每逢市場出現重大利空，長線都是美股逢低買進的時點，特別是道瓊指數成分股為競爭力強的龍頭企業，道瓊指數總是可以恢復長期穩健向上趨勢。

評價面來看，全球央行貨幣政策立場轉為寬鬆，經修正後的股市評價面回歸長期均值，美股投資價值已經浮現，建議投資人可分批布局美股相關資產。