無懼香港抗議衝擊　國泰航空上半年由虧轉盈

▲香港國泰航空獲利轉虧為盈。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合外電報導

根據《路透社》報導，即使近來受到抗議事件影響，入境旅客減少，但國泰航空仍繳出亮麗成績。上半年由於乘客收入增加、燃料成本下降，讓公司獲利轉虧為盈。

相較去（2018）年上半年的虧損為2.63億港元（約新台幣10.68億元），國泰航空今年上半年轉虧為盈，淨獲利為13.47億港元（約新台幣54.72億元）；同時在客運量增加6.7％的情況下，帶動上半年營收年增0.9％至535.5億港元（約新台幣2175億元）。

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國泰航空表示，受到香港抗議活動影響，7月份入境旅客流量減少，也對航班預約造成不利影響。然而，國泰航空表示，儘管目前存在逆風和其他不確定因素，公司通常會在下半年取得更好的財務業績。

香港是世界上最大的航空貨運樞紐，而國泰航空的貨物收入比新加坡航空公司和澳洲航空公司等同類公司的收入更高，但因為中美貿易戰的關係，貨運收入下跌11.4％。

國泰航空上個月收購了資金短缺的低成本航空公司香港快運，使得國泰能立足在旅遊預算快速增長的亞洲。

國泰航空董事長史樂山（John Robert Slosar）在一份聲明中說：「我們打算保留香港快運的獨特和特殊之處，並將其作為低成本航空公司，同時擴大其網絡，並用最大限度發揮與國泰航空其他集團的協同效應。」