騰訊擬收購環球音樂10%股份　交易額上看1074億元

▲Universal Music Group。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

根據《路透》報導，中國大陸最大網路公司騰訊正在磋商收購法國威望迪集團（Vivendi）旗下全球最大音樂公司「環球音樂」。環球音樂整體估值約300億歐元（約新台幣1.074兆元），騰訊有意收購環球10% 股份，交易金額約達30億歐元（約新台幣1074億元）。

洽談還在初步階段，雙方的討論展現出騰訊想拓展全球事業的意圖，也彰顯出環球音樂集團對新市場和線上串流音樂的野心。

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騰訊已經擁有全球最受歡迎的音樂流媒體服務，包括瑞典的Spotify、印度的Gaana、騰訊音樂娛樂集團，以及亞洲串流媒體應用程式Joox。

至於環球公司，大部分收入仍然來自北美和歐洲，它們佔該部門上半年錄製音樂銷售額的四分之三以上，而亞洲僅佔14％。

《路透》指出，威望迪為擴大亞洲業務而尋求騰訊收購環球音樂股份，將推動環球音樂在中國市場的曝光度，同時讓環球音樂與騰訊的音樂娛樂部門保持良好關係，一同改善環球音樂藝術家的推廣。

威望迪執行長皮方泰恩（Arnaud de Puyfontaine）曾在上月表示，將出售高達50％的環球音樂股權，並將收益用於戰略收購和重大股票回購。