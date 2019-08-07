台菜躍上全球十大最佳航空！新航攜手美福搶攻高端商務客

▲新加坡航空今（7）日宣佈首度攜手台灣美福大飯店，為機上餐飲設計全新菜單，藉以搶攻往返台星的高端商務客市場。（圖／新航提供）

記者林淑慧／台北報導

經典台菜躍上全球十大航空菜單再添一樁。新加坡航空今（7）日宣佈首度攜手台灣業者美福大飯店，為機上餐飲設計全新菜單，乘客自九月起將能在三萬英呎的高空，吃到以當令的食材所料理的道地台菜，藉以搶攻往返台星的高端商務客市場。

新航客艙服務與設計部門副總裁黃碧瑜表示，「食全味美」是新航道地亞洲餐飲計畫的一部份，在機上提供各式亞洲料理的道地用餐體驗。與米香餐廳在台灣合作的「食全味美」，以台灣在地當季食材結合台灣料理的獨特烹調手法，在機上推出全新的台菜選擇。

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黃碧瑜指出，新菜單秉持了新航在2017年推出的「從產地到空中」理念，透過使用台灣在地的當季食材，提倡永續環保並支持在地農家。

自2018年起連續兩年獲得《米其林指南》肯定的美福飯店米香餐廳，針對這次新航「食全味美」主推台菜來服務商務艙旅客挑剔的味蕾，主廚陳永華表示設計菜單時，仍堅持台菜最重要的特色，就是「當令」和「在地」。

另外，低成本航空興起，航空產業競爭愈趨激烈，新加坡航空日前宣佈將斥資5000萬元重新打造打造位於新加坡樟宜機場第三航廈的貴賓室；新航表示，這項升級計畫將自2019年8月啟動，預計在2021年中完成，為吸引高端客再添利器。