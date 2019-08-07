會發出七彩光芒的銀幣　台銀限量銷售火焰彩虹銀幣

▲台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台銀今（7）日起銷售「天空奇觀-火焰彩虹精鑄銀幣」，每枚售價新台幣2,982元，台銀表示，另外會隨銀幣附贈黑光手電筒，在黑光的照射之下，顯現火焰彩虹生動閃耀的效果。

台銀表示，即日起在台銀網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」專區、營業部、各分行及文物館，銷售「天空奇觀-火焰彩虹精鑄銀幣」，每枚售價2,982元。

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台銀表示，「天空奇觀-火焰彩虹精鑄銀幣」是加拿大皇家造幣局推出以天空奇觀為主題的一系列銀幣，「天空奇觀-火焰彩虹精鑄銀幣」，主題面在蔚藍的天空中，陽光穿過高空卷雲產生色彩鮮豔的火焰彩虹，它與幣面精雕細琢的湖畔美景及連綿起伏的丘陵互相輝映，幣面下方鐫刻CANADA 2019，銀幣正面刻劃英國女王伊莉莎白二世側面肖像、面額加幣20 DOLLARS。

此枚銀幣以精鑄工法鑄造，重量31.39公克及含銀千分之999.9，全球限量5,000枚。幣面呈現火焰彩虹的七彩色澤，在任何光線下可欣賞銀幣的藝術性。台銀表示，另隨銀幣附贈一隻黑光手電筒，經由黑光的照射下，更顯現出火焰彩虹生動閃耀的特殊效果。

▼天空奇觀-火焰彩虹精鑄銀幣。（圖／台銀提供）