　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

英特爾再推Xeon加強版Cooper Lake　2020年上半年上市

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 英特爾再推有人工智慧版Xeon處理器Cooper Lake　2020上半年問世。（圖／業者提供）

▲英特爾推有人工智慧版Xeon處理器Cooper Lake。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾宣布即將推出Cooper Lake的Intel Xeon可擴充處理器，每個插槽支援高達56個處理器核心，在標準插槽式處理器還內建人工智慧（AI）訓練加速器，預計2020上半年問市。

Cooper Lake沿用原先內建於IntelR XeonR Platinum 9200處理器的功能，已被多位高效能運算（HPC）客戶，包括HLRN、Advania以及4Paradigm等採用。

請繼續往下閱讀...

英特爾資料中心事業群副總裁Lisa Spelman表示，英特爾Xeon Platinum 9200處理器系列為第2代Intel Xeon，客戶可將此技術佈建在執行高效能運算系統、進階分析、人工智慧、以及高密度運算設備；Intel Xeon可擴充平台擴展至56核心的處理器產品，可擴及更多渴求更高處理器效能與記憶體頻寬的廣大客戶服務。

Cooper Lake處理器與Intel Xeon Platinum 8200處理器相比，提供最高56個處理器核心數，且具有更高的記憶體頻寬、以及更高的人工智慧推論（inference）與訓練效能，且比Intel Xeon Platinum 9200處理器提供更低的功耗。

此外，Cooper Lake將是首款提供內建高效能人工智慧訓練加速功能的x86處理器，且與10奈米Ice Lake處理器擁有平台相容性。

Intel Xeon Platinum 9200處理器現已上市，並可透過Atos、HPE、Lenovo、Penguin Computing、Megware等特定OEM合作夥伴以及英特爾授權經銷商預先配置的系統（pre-configured systems）購買。

▼英特爾Cooper Lake處理器。（圖／業者提供）

▲▼ 英特爾再推有人工智慧版Xeon處理器Cooper Lake　2020上半年問世。（圖／業者提供）

ET快訊
好市多「潮流神鞋」千元有找！跟官網價差3倍　他狂掃26雙
奪命畫面曝光！男大生情人節夜唱整晚　騎車飄移自撞亡
大媽刷撿到的悠遊卡買奶茶　喝完一杯過3天「漲到3000元」

關鍵字：英特爾,Xeon,Cooper Lake

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

宏正科7月營收年增12%　創歷年同期新高紀錄

會發出七彩光芒的銀幣　台銀限量銷售火焰彩虹銀幣

台菜躍上全球十大最佳航空！新航攜手美福搶攻高端商務客

人民幣匯價創8個月新低！　換新台幣5萬多賺一張迪士尼門票

英特爾再推Xeon加強版Cooper Lake　2020年上半年上市

港金管局澄清網路傳言　未將外匯存底借給中國大陸

新台幣開盤升值1分　以31.5元兌1美元開出

美股反攻！道瓊漲逾 300 點　帶動台指期早盤上揚

台股終止連8日跌勢反彈！　開盤上漲28點

私菸案華膳空廚開鍘！懲處名單出爐　總經理安隆祺「靜候華航處置」

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

IU親眼看到ＯＯ被ＯＯ！　 滿月的冤恨公開..《德魯納》大反轉

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

宏正科7月營收年增12%　創歷年同期新高紀錄

會發出七彩光芒的銀幣　台銀限量銷售火焰彩虹銀幣

台菜躍上全球十大最佳航空！新航攜手美福搶攻高端商務客

人民幣匯價創8個月新低！　換新台幣5萬多賺一張迪士尼門票

英特爾再推Xeon加強版Cooper Lake　2020年上半年上市

港金管局澄清網路傳言　未將外匯存底借給中國大陸

新台幣開盤升值1分　以31.5元兌1美元開出

美股反攻！道瓊漲逾 300 點　帶動台指期早盤上揚

台股終止連8日跌勢反彈！　開盤上漲28點

私菸案華膳空廚開鍘！懲處名單出爐　總經理安隆祺「靜候華航處置」

21歲男加入「約死群組」！3天後和2男陳屍租屋處...痛心父潛入挖驚人真相

影／被洋投揍的冰箱沒事　隊友免受猛暑折磨：太好了

制憲基金會民調／蔡英文大勝韓國瑜、郭台銘、柯文哲

星．上妝／《德魯納酒店》IU傲嬌妝超費工　網：美到以為去微整

愛鳥「小丸子」不慎走失　三峽警用「啾啾聲」溝通...找到了！

貴州轉身／向台灣取經！貴州發展精緻農業克服「地無三里平」

奪命畫面曝光！男大生情人節夜唱整晚　太累騎車恍神飄移自撞亡

只剩三芒星賓士撐場面？BMW、MINI宣布退出2019年東京車展

宏正科7月營收年增12%　創歷年同期新高紀錄

大資工的時代！　清、交資工勝台大化學…補教師：強烈就業連結

財經熱門新聞

英業達要遷回20%筆電產能回台

中美貿易戰升溫　黃金大媽提前解..

私菸案華膳空廚開鍘！懲處名單出..

韓元貶至兩個月來新低　換5萬多..

人民幣穩住！美3大指數反彈「漲..

和碩8月起加薪　分紅9月後發放..

威剛上半年每股賺1.25元

美食外送App　搶賺225億「..

「台灣國飯」大會師　滷肉飯50..

捷迅上半年每股賺1.3元後市看..

匯豐擬裁員數千人　全年遣散成本..

郵局不能領200元了！中獎發票..

上市櫃公司員工薪資大公開！　這..

美將陸列為「匯率操縱國」　關鍵..

更多熱門

相關新聞

貿易禁令鬆綁！英特爾申請產品出口給華為　

美國日前宣布將放寬對華為禁令，並開放企業申請許可，如果通過就能恢復向華為出口零組件。根據財經媒體CNBC報導，英特爾已申請向華為出售部分產品的許可證。

蘋果庫克：收購英特爾手機晶片可掌握技術　蘋果信用卡8月亮相

Intel Q2財報優於預期！執行長歸功這兩大領域

蘋果擬收購英特爾5G數據機晶片業務　預估總價約313億

英特爾啟動內容創作者市場　

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　周四五影響最劇

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮有解

夫外遇！她想「那邊變緊」整6次…只能塞鉛筆

即／出電梯比特犬撲來　母子送醫

女星半夜睡進導演家11hrs！「演過4部片全是他的」

利奇馬風雨致災10縣市！周五防雨彈

3歲女慘死噴槍下！生父「通聯紀錄」曝光

謝維洲欠千萬賭債　謝長廷斷34年父子情

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面