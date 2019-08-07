英特爾再推Xeon加強版Cooper Lake　2020年上半年上市

▲英特爾推有人工智慧版Xeon處理器Cooper Lake。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾宣布即將推出Cooper Lake的Intel Xeon可擴充處理器，每個插槽支援高達56個處理器核心，在標準插槽式處理器還內建人工智慧（AI）訓練加速器，預計2020上半年問市。

Cooper Lake沿用原先內建於IntelR XeonR Platinum 9200處理器的功能，已被多位高效能運算（HPC）客戶，包括HLRN、Advania以及4Paradigm等採用。

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英特爾資料中心事業群副總裁Lisa Spelman表示，英特爾Xeon Platinum 9200處理器系列為第2代Intel Xeon，客戶可將此技術佈建在執行高效能運算系統、進階分析、人工智慧、以及高密度運算設備；Intel Xeon可擴充平台擴展至56核心的處理器產品，可擴及更多渴求更高處理器效能與記憶體頻寬的廣大客戶服務。

Cooper Lake處理器與Intel Xeon Platinum 8200處理器相比，提供最高56個處理器核心數，且具有更高的記憶體頻寬、以及更高的人工智慧推論（inference）與訓練效能，且比Intel Xeon Platinum 9200處理器提供更低的功耗。

此外，Cooper Lake將是首款提供內建高效能人工智慧訓練加速功能的x86處理器，且與10奈米Ice Lake處理器擁有平台相容性。

Intel Xeon Platinum 9200處理器現已上市，並可透過Atos、HPE、Lenovo、Penguin Computing、Megware等特定OEM合作夥伴以及英特爾授權經銷商預先配置的系統（pre-configured systems）購買。

▼英特爾Cooper Lake處理器。（圖／業者提供）