港金管局澄清網路傳言　未將外匯存底借給中國大陸

▲香港金管局澄清並未把外匯存底借給中國大陸。（圖／CFP）

記者陳心怡／綜合報導

據路透社報導，有網路傳言指出香港將4000億美元（約新台幣12.7兆元）外匯存底借給大陸，香港金融管理局昨（6）日出面澄清絕無此事，並指《外匯基金條例》明確規定外匯基金使用用途，絕對不可能有亂用或挪用的情況。

金管局在其Facebook官方網頁，以問答方式解釋港幣與人民幣互換貨幣的情況。金管局指，港幣人民幣貨幣互換協議，主要為人民幣結算時，可能出現的資金短缺情況所提供的流動性安排，目的是支持人民幣市場能有序運作。

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貨幣互換不會經常使用，而使用的話都是以短期、日計方式，涉及款項也遠遠低於早前簽訂協定4000億人民幣的上限。協議到期時，雙方會取回各自貨幣，並不會出現匯率損失。

金管局稱，除香港以外，中國人民銀行也與約30間央行或貨幣當局簽訂貨幣互換協定協定，包括英國、澳洲、加拿大、日本、新加坡及歐洲央行等。

金管局表示，不會動用香港的美元儲備去兌換人民幣，香港的外匯存底是指非港幣資產，而在港幣人民幣貨幣互換協議的整個過程中，香港只是使用港幣作交換。

截至6月底，香港官方外匯存底資產為4456億美元，較5月底增加78億美元。為數4456億美元的外匯存底資產總額，相當於香港流通貨幣約7倍。