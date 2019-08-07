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台股終止連8日跌勢反彈！　開盤上漲28點

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）

▲ 台股今日開盤上漲28點、以10,422點開出。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

在歷經重挫後，美股四大指數昨（6）日全面收漲逾1%，台股今（7）早亦延續昨日上揚趨勢持續向上，開盤上漲28點、以10,422點開出。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤3885元、漲1.56%；台積電（2330）以250元開出、漲0.6%；鴻海（2317）以73.6元開出，漲0.4%。

請繼續往下閱讀...

其他權值股表現，台塑化（6505）、南亞（1303）、台化（1326）、中華電（2412）、台塑（1301）、聯發科（2454）也全都上揚，僅國泰金（2882）下跌。

美股在受創大跌之後回神，由科技類股領漲，四大指數皆有超過1%漲幅。終場道瓊指數上漲311.78點，收26029.52點、上漲1.21%；那斯達克指數上漲107.22點，收7833.27點、上漲1.39％；標普500指數上漲37.03點，收2881.77點、上漲1.30%；費城半導體指數上漲18.25點，收1441.77點、上漲1.28%。

法人表示，昨日亞洲股市都有突破低點往上翻揚趨勢，雖然多數市場皆收黑，但都有買盤進場支撐，短期間觀察重點在買盤續航力是否足夠能夠回補。

至於台股後市展望，目前台股有守年線約10,380點，後續如可以有效守穩年線，直到9月份下一輪中美談判之前，在這個地方都會有一些支撐

但9月開始加徵的關稅，也造成了後續兩個月股市上漲的壓力。這時候原本是電子產品的出貨旺季，9月開始加徵的關稅將對蘋果相當不利。雖然有些廠商可能會趕在八月底之前，將電腦、手機或是其他蘋果的舊款產品趕工運送赴美以躲避關稅，但對於蘋果9月發表、10月上市的新機來說，肯定會遭受波及。

如果到9月的談判都無法改變這樣的情況，可能會造成股市9月、10月的上檔壓力，未來兩三個月之間，會在季線約10,650形成壓力，預估不會有足夠強的買盤信心帶動盤勢衝高

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光

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